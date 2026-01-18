Encuesta elecciones generales España: El PP se recupera a costa del PSOE y Vox

El ciclo electoral autonómico que empezó en Extremadura en los últimos días de 2025 ha deshecho la igualdad con la que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo terminaron el año. El agridulce éxito extremeño del PP y el batacazo del PSOE en el momento de mayor fragilidad parlamentaria del Gobierno se han trasladado a sus expectativas de cara a las elecciones generales, que Sánchez se resiste a adelantar. Los populares han ampliado su ventaja y se colocan 3,5 puntos por encima de los socialistas, que se sitúan en su peor estimación de voto desde las elecciones de 2023. Además, con su recuperación, Feijóo logra frenar en seco a Vox tras un año de crecimiento sostenido.

La primera fotografía de 2026 de la Encuesta Política de España del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para Prensa Ibérica muestra cómo el PP sube a costa de pescar votos tanto en Vox como en el PSOE, lo que permitiría a Feijóo reducir el peso de los ultras en el bloque de derechas, cuya hegemonía sigue siendo rotunda: PP y Vox sumarían de 188 a 198 escaños y rozarían el 48% de los votos. Feijóo ganaría las elecciones con el 30% de los sufragios y 125-130 diputados (ahora tiene 137), un punto y nueve diputados más que en el sondeo de octubre.

Con todo, el PP sigue tres puntos por debajo de su último resultado electoral. El motivo es que, aunque logra retener a más votantes que hace tres meses (65,5%) y se hace con uno de cada 10 votantes de Vox, las fugas hacia el partido de Santiago Abascal han subido más de cinco puntos y llegan al 16%. Feijóo mantiene una puntuación baja pero estable (3,3), y mejora ligeramente su nota entre los votantes del PP (5,7).

Pero de lo que más se beneficia el PP es de la erosión de Sánchez. El PSOE obtendría el 26,5% de los votos y 105-110 escaños (hoy tiene 121), lo que supone el peor dato de toda la serie del GESOP desde las generales de 2023. Desde octubre ha perdido 1,3 puntos y siete escaños, y desde las últimas elecciones, 5,2 puntos. Dos datos ayudan a entender este desgaste. El primero es la caída de la fidelidad de voto hasta el 56,9% (también mínimo de la legislatura), lo que provoca mayores fugas hacia todos los partidos, sobre todo hacia Sumar (6,3%), PP (5,9%) y Vox (5,8%).

El segundo lastre para el PSOE es que la valoración del Gobierno y del propio Sánchez mengua significativamente. El presidente reduce tres décimas su valoración media y vuelve a los niveles más bajos de la serie (3,6), aunque mantiene un apoyo notable entre sus votantes (5,8) y entre los de Sumar (5,6) y ERC (5,5). Sigue siendo el preferido para presidente (22,9%), pero Feijóo recorta distancias y pasa del 14,4% al 17% en este ranking.

En paralelo, la valoración de la gestión del Gobierno cae de manera clara, con un aumento de 5,2 puntos en las opiniones negativas (57%) y una bajada de 4,5 puntos en las valoraciones más positivas (24,1%). La percepción sobre la situación general de España también se deteriora, con un 67% de pesimistas (un punto más que en octubre) y solo un 27,4% de optimistas (tres puntos menos).

En este contexto, Vox rompe su tendencia al alza de las últimas dos encuestas, aunque conserva músculo. Abascal se haría con el 17,8% de los votos y 63-68 escaños (hoy tiene 33), seis décimas y cinco diputados menos que hace tres meses, pero 5,4 puntos más que en las urnas. Es el segundo mejor dato histórico de Vox en los sondeos del GESOP. Aunque la fidelidad de voto a los ultras continúa siendo la más alta de todas (69,4%), ha retrocedido más de 11 puntos desde octubre, acentuándose, sobre todo, las pérdidas hacia Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise Pérez.

Esta primera encuesta del año reafirma que los hombres y los jóvenes sostienen en buena medida el auge de Vox. Abascal es la opción preferida entre los votantes de 18 a 29 años (20,7%) con medio punto más de intención de voto respecto a octubre. El PSOE lidera la franja de 30 a 44 años y la de mayores de 60 años, mientras que el PP solo es la primera opción en la franja de 45 a 59 años. Por sexos, los hombres eligen primero a Feijóo (19,5%) y luego a Abascal (16,5%), antes que a Sánchez (13,4%), que, en cambio, ha recuperado el voto femenino (26,6%) pese a las denuncias de acoso en las filas socialistas.

Sumar y Podemos experimentan una ligera mejora por segundo sondeo consecutivo al beneficiarse de la bajada del PSOE. Yolanda Díaz lograría el 8,3% de los votos y 16-18 escaños, mientras que Irene Montero recabaría el 4,3% de las papeletas y 3-5 diputados. La suma de ambas por separado sigue lejos de los 31 parlamentarios que obtuvieron en coalición en 2023. Montero sube más que Díaz, y la vicepresidenta se aleja del aprobado y baja en nota (del 4 al 3,6), empatando en cabeza con Sánchez.

Y es que, de los votantes que cosechó Sumar en 2023, Podemos se quedaría con uno de cada cuatro (26%), mientras que Díaz retendría al 42,4% tras haber mejorado en 12 puntos su fidelidad de voto. Las fugas en dirección al PSOE han bajado, pero continúan siendo significativas (13,1%).

El trabajo de campo del sondeo se elaboró a partir de 1.002 entrevistas del 12 al 15 de enero, es decir, en una semana marcada por el debate sobre la nueva financiación autonómica, que el Gobierno pactó en primer lugar con ERC. Pues bien, los republicanos rentabilizan ese protagonismo con el mejor dato de toda la legislatura y la mayor ventaja sobre Junts. Esquerra obtendría 10-11 escaños (hoy tiene 7) tras arañar dos décimas y situarse en el 2,2% de los votos. El partido de Carles Puigdemont, por su parte, se mantiene en el 1% de los sufragios y se quedaría con 3-4 diputados (ahora tiene 7).

No obstante, hay que tomar con especial cautela los datos de ERC y Junts porque tienen porcentajes de indecisos muy por encima del resto de partidos. JxCat, por ejemplo, tiene una fuga de voto del 18% hacia el PP y otra del 16% hacia "otro partido". Una posible explicación sería el 'efecto Aliança Catalana', cuyo salto a la política estatal todavía es una incógnita.