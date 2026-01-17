Negociación en marcha
El PNV emplaza al Gobierno al cumplimiento del Estatuto de Gernika: "Es una deuda que tiene que saldar"
El partido del lehendakari Imanol Pradales considera insuficientes los traspasos acordados el viernes
EFE
La secretaria del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Maitane Ipiñazar, ha emplazado al Gobierno español a materializar las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika para su cumplimiento íntegro, por ser "una deuda que tiene que saldar".
En declaraciones realizadas en Bilbao, Ipiñazar ha valorado la firma este viernes del acuerdo alcanzado entre los gobiernos central y vasco para el traspaso a Euskadi de los subsidios de desempleo, prestaciones no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia). Ipiñazar ha incidido en la importancia de unos traspasos que otorgan "más autogobierno y bienestar para los vascos 46 años después de la aprobación del Estatuto".
Tras advertir que no ha sido fácil cerrar los acuerdos por las "resistencias" ofrecidas "a última hora" desde el Ejecutivo central, ha incidido en que "esto no ha finalizado". "Empezamos ya con las transferencias que quedan pendientes y emplazamos al Gobierno a cambiar la manera de negociar por no ser la adecuada", ha indicado.
Ha apostado así por una negociación "más ordenada" para culminar el cumplimiento íntegro de la carta autonómica, "una deuda que el Gobierno español tiene que saldar". Ipiñazar, que no ha querido fijar plazos para su culminación, ha abogado por trabajar "poco a poco" y que se cumpla lo acordado, dado que "todas las transferencias pendientes son prioritarias"
