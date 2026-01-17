Pilar Alegría, sobre la situación política en España: "Pedro Sánchez va a agotar la legislatura"

¿Le resta la situación nacional de su partido?

Yo lo que estoy viendo es ilusión en la gente. Y es importante que en estos días que nos quedan de campaña y de precampaña, consigamos movilizar al electorado. El 8 de febrero no es sólo un resultado electoral, elegimos el futuro de Aragón.

¿El Gobierno de España y la figura de Pedro Sánchez ayudan a la candidatura del PSOE en Aragón en este clima tan polarizado?

La figura del secretario general y la marca del PSOE suman. Sobre la polarización, yo veo una polarización asimétrica. Pedí una campaña limpia y la respuesta que me han dado ya la hemos conocido. Yo observo con una profunda preocupación que hay fuerzas políticas que utilizan el malestar de la gente para generar miedo y odio. Y ese odio se tiene que vehiculizar en la búsqueda de un enemigo político, y sinceramente a mí ese camino me parece muy preocupante. Yo estoy haciendo una campaña hablando de Aragón y quiero hablar sólo de los problemas de la gente y de los retos que tenemos._Otros juegan a incitar esa polarización, este odio y esa deshumanización de los adversarios políticos. Cuando juegas a eso, estás entrando por un derrotero muy peligroso, porque esa forma de hacer política se proyecta al ámbito social. Y hay que ponerle pie en pared.

Sánchez ganó una moción de censura denunciando la corrupción del PP. Ahora, sus dos últimos secretarios de organización están siendo investigados por la UCO. Usted ha sido portavoz del partido y del Gobierno de España. ¿No sabía nada de todo lo que pasaba?

La corrupción siempre es dolorosa, siempre, y más cuando las personas que se han corrompido forman parte de tu partido. Cuando esto sucede, la respuesta que tiene que dar el partido tiene que ser de absoluta contundencia y rapidez, y es lo que ha hecho el PSOE. Primero pidiendo perdón, dando explicaciones y actuando con rapidez y contundencia. Estas personas ya no forman parte del PSOE. La corrupción es siempre dolorosa, pero creo que los ciudadanos esperan una respuesta clara y contundente y el PSOE lo ha hecho.

¿Ha vuelto a hablar con Santos Cerdán o con Ábalos?

Para nada.

Tenían una relación relativamente cercana.

Sí, claro, lógicamente formábamos parte del mismo partido, pero no, evidentemente que no he vuelto a hablar con ellos.

¿Se ha sentido decepcionada?

Que haya personas que se aprovechen de su posición y entren por derroteros que son absolutamente improcedentes y vergonzantes, vinculados con posibles casos de corrupción, puede pasar y desgraciadamente pasa en política y en otros ámbitos. Cuando son personas que conoces y que han formado parte de tu partido, es todavía más decepcionante.

Pasó lo mismo con los casos recientes de machismo. Tuvo una reunión con Salazar de la que se mostró arrepentida. ¿Cómo valora estos casos y esa reunión?

Hemos dicho que había que haber sido más diligentes con los tiempos. Lo que le puedo trasladar por parte del PSOE es tolerancia cero ante el machismo y ante cualquier caso de acoso o de abuso sexual.

¿Se plantea llegar a acuerdos para intentar desactivar a Vox?

Aquí el único que negocia con Vox es el PP. Lo que hemos escuchado de Santiago Abascal es referirse a mí como mujer objeto. Con esas declaraciones, manifiesta un machismo absolutamente evidente. El problema no es que yo haya sido la diana , el problema es las mujeres que tienen que sufrir ese tipo de insultos a diario. Ahora, lo preocupante es que utilizan estos insultos para generar esa deshumanización que a mí me preocupa profundamente.

¿Estaría dispuesta a llegar a algún acuerdo con el PP para dejar a un lado a Vox?

El que le ha abierto las puertas de par en par a la ultraderecha tiene nombre y apellido, y es el Partido Popular. Después de las últimas elecciones autonómicas se conformó un gobierno con Vox. Es Vox el que decide salir del gobierno. Pero si esa posibilidad se volviera a dar a partir del 8 de febrero, no tenemos ninguna duda de que Jorge Azcón se sentaría con la ultraderecha de Vox.

¿Cree que gobernarán juntos?

Yo no tengo ninguna duda.

¿No se plantea una abstención del PSOE para evitarlo?

Es que yo me presento para ganar. No voy a jugar a hacer juegos de aritmética. Frente a aquellos que cuando les das la mano te la desprecian, que subordinan los intereses de los aragoneses a lo que se les dicta desde Génova 13, yo lo que quiero es cambiarlos. Porque soy su alternativa.

Tras las elecciones en Extremadura, que presagian el crecimiento de la ultraderecha, ¿usted se plantearía una abstención que le facilite a Azcón llegar al Pignatelli sin Vox?

Mi voluntad de llegar a acuerdos en temas importantes para los aragoneses ya la hemos demostrado. Tendimos la mano para negociar un nuevo presupuesto. La respuesta también fue clara, de desprecio absoluto. Pero creo que esa pregunta habría que hacérsela al PP. Y su respuesta siempre será la misma: Vox. Soy la alternativa, no soy el socio de gobierno del PP. Primero, somos un partido que queremos gobernar. Cuando los ciudadanos nos mandan a la oposición, ejercemos una oposición constructiva. Y eso pasa por aprobar leyes, como también ha pasado esta legislatura. Pero el PSOE no es el socio de gobierno del PP. El socio de gobierno del PP es y ha sido Vox. Y si llegan los números, volverán a repetirlo.

Azcón dice que si usted no gobierna, se irá de Aragón. ¿Qué dice?

Azcón se tendría que preocupar de hablar de Aragón y explicar sus recortes y privatizaciones. Yo he dado este paso adelante porque mi compromiso es con Aragón y con los aragoneses. Si hubiese querido seguir en Madrid, hubiera seguido, nadie me obligó a dejar el ministerio. Estoy aquí convencida y porque quiero ser la próxima presidenta de Aragón.

En Aragón, hasta ahora, no ha habido ninguna mayoría absoluta. ¿Le gustaría conformar un gobierno de amplio espectro?

Hay preguntas que, por ser respetuosos con el voto de los aragoneses, las podremos responder a partir del 8 de febrero. Claro que me gustaría poder conformar un gobierno estable y preocupado por los problemas de los aragoneses.

A nivel económico, ¿cuáles son las palancas que habría que impulsar para que Aragón siga con esta buena inercia? Se ha mostrado en contra de los centros de datos.

La situación económica de Aragón durante estos últimos años no ha sido mala. Tenemos que ser capaces de seguir trabajando para atraer nuevas inversiones que nos permitan crear empleo de valor añadido. Ante anuncios con cifras multimillonarias y miles de puestos de trabajo, nadie los va a leer de forma negativa. Ahora, sobre los centros de datos, hay que dar respuesta a una serie de preguntas. ¿De qué consumo energético de energía y de agua estamos hablando? Y de esos puestos de trabajo que se van a generar, ¿los chicos y las chicas que ahora están estudiando FP o Ingeniería van a ser los que desarrollen y creen esos datos? ¿O no? Frente a este modelo extractivo, es importante que revierta en riqueza para nuestro territorio. por eso planteé este impuesto solidario.

¿Sánchez agotará la legislatura?

Sí.

¿Merece la pena aguantar con tan pocos apoyos, en el que hay que pelear tanto cada iniciativa?

¿Merece la pena? Veamos. ¿Merece la pena que tengamos en estos momentos en España 22 millones de personas trabajando? Sí. ¿Merece la pena la mejor situación económica del entorno europeo? Sí. ¿Aprobar una subida mayor del 60% del salario mínimo interprofesional? Sí. ¿Que se hayan revalorizado por encima del 30% las pensiones? Sí. Es verdad que la situación parlamentaria es tan compleja como los españoles han querido. Aprobar estas medidas que le están sentando bien a nuestro país, exige mucho diálogo. Pero si esa mayor dedicación a la negociación termina con leyes medidas que mejoran la vida de los aragoneses y españoles, bienvenida sea.

Eso lo que demuestra es el problema para alcanzar consensos en España.

En Aragón, siempre hemos demostrado una gran capacidad para llegar a acuerdos. Ha habido gobiernos hasta de cuatro partidos. Creo que hay que recuperar esa presidencia que tenga capacidad de llegar a acuerdos, de concitar mayorías. Azcón ha fracasado en esto. Su única posibilidad de entendimiento ha sido con Vox. Pero es importante recuperar esa capacidad de acuerdo que siempre nos ha distinguido en Aragón. En estos dos años, en un Congreso de los Diputados plural y complejo, se han aprobado más de 50 leyes. Bienvenida sea esa capacidad de llegar a acuerdos si germina en propuestas que mejoren la vida de la gente, que es lo que hay que hacer.