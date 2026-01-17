Sánchez lamenta la profanación de la tumba de las Trece Rosas y las amenazas a la periodista Sarah Santaolalla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado el acto vandálico que se ha cometido en la tumba de las Trece Rosas, ubicada en el Cementerio Civil de la Almudena de Madrid, tras aparecer este sábado con pintadas.

En concreto, el monumento levantado en honor de las trece mujeres fusiladas al inicio de la dictadura franquista ha amanecido con pintadas en rojo que decían "Sara Santaolalla RIP", en referencia a la analista política, habitual en las tertulias televisivas.

A través de la red social X, el presidente del Gobierno ha condenado estos actos, que cree que suponen cruzar "una línea intolerable", al mismo tiempo que ha trasladado su solidaridad a Santaolalla.

"Las Trece Rosas representan la dignidad frente al fanatismo. Profanar su memoria y amenazar de muerte a una periodista es cruzar una línea intolerable. El odio, el machismo y el miedo no van a imponerse en nuestra democracia. Mi solidaridad con Sarah Santaolalla. No estás sola", ha escrito.