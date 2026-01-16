Encuesta CIS: Sánchez mantiene su ventaja sobre Feijóo pese al batacazo del PSOE en Extremadura

El año 2026 ha empezado bien para el PSOE y el PP, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En su primer barómetro del año, tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo mejoran las estimaciones de voto con las que terminaron 2025 y la distancia entre ambos apenas se ha reducido tres décimas, de 9 a 8,7 puntos. Es decir, el batacazo socialista en las elecciones extremeñas de diciembre no tendría impacto en las expectativas del partido en unas generales, como tampoco el debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno.

El PSOE ganaría ahora las elecciones con el 31,7% de los votos, tres décimas más que en diciembre, y el PP se quedaría con 23% de los sufragios, lo que representa una subida de seis décimas en el último mes. Los dos partidos han invertido la tendencia a la baja con la que acabaron el año pasado y recuperan fuelle a la vez, pero también lo hace Vox, aunque de manera mucho más testimonial. La formación de Santiago Abascal lograría el 17,7% de las papeletas, una décima más que en diciembre. En cambio, las dos marcas a la izquierda del PSOE se anotan sendas caídas: Sumar se deja seis décimas y se sitúa en el 7,2% de los votos, mientras que Podemos se queda en el 3,5% tras perder también seis décimas.

Las 4.006 entrevistas del sondeo se efecturaron del 5 al 10 de enero cuando Vox ya dejaba clara su intención de entrar en Ejecutivo extremeño de la popular María Guardiola, que ganó los comicios sin mayoría absoluta y vio cómo los ultras se disparaban y el PSOE se desplomaba.

Además, en el arranque del año el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió en Moncloa al líder de ERC, Oriol Junqueras, con quien pactó que el nuevo modelo de financiación autonómica que garantizará el principio de ordinalidad para Cataluña, un punto insuficiente para Junts. Un día después era la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que explicaba los detalles de su propuesta, con la que se ingresarían al sistema 16.000 millones más, y que ha chocado con las comunidades del PP y ha recibido también críticas del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, que llegó a pedir la convocatoria de elecciones.

Venezuela, vivienda y dana

El trabajo de campo de la encuesta también coincidió con la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura del expresidente Nicolás Maduro, y con la amenaza del presidente de EEUU, Donald Trump, de hacerse con el control de Groenlandia, pese a pertenecer a Dinamarca, miembro de la OTAN.

Aquellos días se habló también de vivienda, pues Sánchez, anunció que los caseros que no suban los alquileres que toca renovar este año no tendrán que pagar IRPF, una medida que rechazan sus socios de Gobierno y también apoyos parlamentarios habituales como ERC y Bildu.

En paralelo, el juzgado que investiga la gestión de la dana que dejó 230 muertos en Valencia en 2024 también siguió de actualidad a principios de año por la declaración ante la jueza instructora del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien se reafirmó en que había estado informado "en tiempo real" por el entonces presidente autonómico, Carlos Mazón, a partir de las nueve de la noche, cuando él le contactó para interesarse por lo que estaba pasando, pero no antes.

La violencia contra las mujeres fue otro de los asuntos sobre los que se debatía mientras el CIS hacía sus encuestas, pues 2026 empezó con una nueva ola de femicidios por parte de sus parejas o exparejas. El 14 de enero se habían producido ya cuatro asesinatos machistas confirmados y había otro en investigación, y a principios de esta semana se conocían las denuncias por abusos sexuales y laborales contra Julio Iglesias presentadas por dos extrabajadoras de las mansiones del cantante.