Directo | Montero se escuda en que el expresidente de la SEPI dejó el cargo antes de los hechos investigados por la UCO

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado “cualquier responsabilidad política en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)”, dependiente de su departamento, en el marco de las investigaciones judiciales de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contrataciones públicas que derivaron el pasado mes de diciembre con la detención de su expresidente, Vicente Fernández, y posteriores registros de la empresa pública. Una operación en la que Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también detuvo a la exmilitante del PSOE Leire Díez, y al empresario Antxon Alonso y por la que el PP forzó este jueves su comparecencia en el Senado. Aunque las investigaciones siguen bajo secreto de sumario, Montero se escudó en que las actividades bajo sospecha son posteriores al periodo en el que Fernández, a quien ella eligió, estuvo al frente de la SEPI.

“Los hechos que investiga la UCO no coinciden en el tiempo con el desempeño de las personas investigadas”, replicó, para concretar que Vicente Fernández dejó la compañía dos años antes. De sustanciarse finalmente responsabilidades a nivel judicial, la vicepresidenta primera quiso anticipar que “no fue en ningún caso durante el periodo que tuvieron responsabilidad política en alguna de las instituciones de este gobierno”.

Los populares han cuestionado que el Ejecutivo no tuviese conocimiento de las presuntas actividades irregulares y ya han avanzado la creación de una nueva comisión de investigación en la Cámara Alta, centrada en la actividad de la SEPI. Montero nombró a Fernández en este cargo tras llegar al Gobierno en 2018, al frente del cual permaneció durante algo más de un año.

La oposición también pone el foco en el rescate de la aerolínea Plus Ultra con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, precisamente gestionado por la SEPI. Sus responsables fuesen igualmente detenidos y la sospecha del PP es que el Ejecutivo "pudo beneficiar" con el "pago de favores" al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

Una operación que Montero ha defendido por tener el aval de las auditorías para desarrollarse “en la más absoluta legalidad”, como el resto de rescates aprobados durante la pandemia. Un instrumento que tildó fundamental para evitar quiebras por la inactividad durante la pandemia del covid, incidiendo en que se trató de préstamos. “Dinero que se está devolviendo en tiempo y forma, alguno de forma anticipada”, concluyó.

La SEPI, "el centro de la trama corrupta del sanchismo"

"La SEPI es una empresa estratégica. Gestiona empresas de energía, telecomunicaciones, defensa, transporte y miles de millones de euros de dinero público. La SEPI gestiona el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas creado para salvar a empresas en riesgo durante la pandemia. 2.681 millones de euros concedidos a 28 empresas. Aquí está la gravedad. Sabemos que más de un tercio de esa cantidad, casi mil millones de euros, están bajo investigación judicial", argumentaba hace unos días la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

García esgrimió que la SEPI es "el centro de la trama corrupta del sanchismo" que afecta a "contratos, subvenciones, ayudas públicas y que gira en torno a altos cargos y dirigentes del PSOE", y ha recordado que la Audiencia Nacional investiga delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, con "contratos innecesarios, ayudas bajo sospecha y mordidas canalizadas a través de sociedades pantalla".

"El Gobierno y el 'sanchismo' han convertido la SEPI en una caja negra al servicio de su corrupción, en un cajero automático para pagar favores políticos e incluso favores internacionales", agregó.

Zapatero, "el embajador de Maduro en España"

La portavoz 'popular' lamentó el "deterioro histórico" que ha supuesto, bajo su punto de vista, la gestión de la SEPI desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno, poniendo como ejemplo los "500 millones de euros de pérdidas" de Correos en 2024.

Por otro lado, García pidió al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que permaneciera "localizado" en España para acudir a la 'comisión Koldo' del Senado, donde está citado por el PP aunque todavía sin fecha definida. A este respecto, fuentes 'populares' descartan que su interrogatorio en la Cámara Alta se produzca en el mes de enero.

"Zapatero es el perejil de todas las salsas, ha sido encubridor de la dictadura de Maduro y ha mediado en el rescate de Plus Ultra. (...) Le pedimos que esté localizado porque la corrupción al otro lado del charco no nos hace olvidar la corrupción 'sanchista' en España", ha señalado.