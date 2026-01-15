Pujol Ferrusola multiplicó por seis la inversión en México de directivos de una adjudicataria de obra pública

Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, multiplicó por seis la inversión que realizó en México junto con el que fuera presidente de la constructora Isolux, el imputado Luis Delso, y su vicepresidente hasta 2016, José Gomis Cañete. Este último ha explicado este jueves, como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la fortuna oculta de la familia Pujol en Andorra, la importante rentabilidad que le generó la operación, consistente en el desarrollo de un complejo turístico en Baja California, con 4.000 viviendas, hoteles, campos de golf y otros servicios.

"Yo multipliqué mi inversión por seis", ha reconocido Gomis, quien ha explicado, que junto con Delso, aportó 6,5 millones al denominado proyecto Azul de Cortés de forma privada a través de una de sus sociedades, aunque después se lo vendieron por 126 millones de dólares a Isolux, compañía que entonces dirigían y que recibió adjudicaciones de obra pública en Catalunya.

Gomis, que ha comparecido como testigo, ha precisado que Pujol Ferrusola aportó a la operación unos dos millones de euros y un cuarto inversor, 1,5. El fiscal sostiene en su escrito de acusación que Imisa, una de las empresas del hijo del presidente, entró a participar en un 21,5% del fideicomiso (cesión de la gestión del proyecto) en septiembre de 2006 "mediante una aportación simbólica de tan solo un peso mexicano". "No es verdad", ha recalcado. Las defensas han precisado que, posteriormente, Pujol Ferrusola aportó más sumas de dinero. Apenas dos años después, el 4 de diciembre de 2008, Imisa vendió esa participación por 15,2 millones de euros, lo que supone una plusvalía de 12,7 millones, precisa la acusación pública.

Negocio redondo

Tras la salida de Pujol Ferrusola, Juandro Consultores, una empresa mexicana utilizada como puente en el proyecto, transmitió la totalidad del negocio del complejo Azul de Cortés al Grupo Isolux. "Creo que fueron menos, unos 83 millones", ha contestado Gomis ante el tribunal a la fiscalía, que sostiene que este proyecto fue utilizado por Pujol Ferrusola y su exmujer Mercè Gironès (también vinculada a la empresa Imisa y también acusada) para encubrir movimientos de capitales; no respondió a una actividad mercantil ordinaria, sino que consistió en una operación simulada para transferir fondos a los Pujol.

Gomis ha relatado que el proyecto de México llegó a sus manos a través de Delso, al que "le gustó mucho". Él mismo viajó a México y vio en persona la posibilidad de un negocio que podía ser beneficioso. "Era impresionante", ha detallado. Por esta razón, decidieron Delso y él, a través de una sociedad conjunta, invertir en este desarrollo urbanístico. "Cada accionista pagó su parte. A mí me gusta tener la mayoría porque no me interesa que me mande nadie y que el proyecto se realice dentro de la absoluta legalidad, como así fue", ha detallado justo antes de añadir que lo que no hace es "regalar un duro a nadie, ni a Pujol Ferrusola, ni a Delso". Al hijo del expresidente no le llegó a ver nunca en persona.

"Diversificar el negocio"

Por su parte, el que era consejero delegado de Isolux cuando la empresa adquirió Azul de Cortés, Antonio de Padua Portela, ha asegurado ante el tribunal, también como testigo, que la multinacional asumió el proyecto porque le interesaba "diversificar el negocio" en México, donde, hasta entonces, solo se dedicaba a infraestructuras y se quería iniciar una actividad inmobiliaria de cara a que, si en algún momento decidían salir a bolsa, contar con ese negocio.

Ha explicado que ni Gomis ni Delso participaron en el consejo de administración en el que se empezó a estudiar la adquisición de Azul de Cortés, en julio de 2007. Tras dejar constancia de que han pasado "20 años", ha señalado que la compañía "recurrió a sus asesores habituales inmobiliarios, jurídicos y financieros" para determinar cómo hacer la operación y se decidió comprar "estrictamente a los propietarios últimos del terreno, en la proporción que correspondía a cada uno".

Finalmente, la adquisición se aprobó en febrero de 2008. Ha dicho que "las dos valoraciones" que se hicieron "fueron mucho más altas de lo que se pagó" y que creía que no se había hablado de que uno de esos propietarios fuera Jordi Pujol Ferrusola como persona relevante, dado que su padre había dejado de ser presidente de la Generalitat cinco años antes.

Más que Sancti Petri

Ha asegurado que Azul de Cortes permitía a Isolux adquirir "una posición importante en construcción", porque se trataba de "más de 4.000 viviendas, una marina, hoteles, campos de golf... casi más largo que toda la playa de Sancti Petri en Cádiz". Por si aún quedaba alguna duda de su defensa del proyecto, ha añadido que, aunque no tenía "constancia de cómo estaban los terrenos, aparentemente los que compran ellos no tenían ninguna calificación urbanística", pero cuando los adquiere la empresa cuentan con todos los permisos.

Durante la jornada de este jueves también declararon testigos en relación con otras operaciones urbanísticas, como la compra de unos terrenos en Palamós (Girona) a Mercè Gironès, o el administrador entre 2010 y 2014 de la sociedad patrimonial de Josep Pujol, quien no pudo recordar los movimientos y operaciones por las que le preguntó el fiscal Fernando Bermejo, al remontarse a unos cinco años antes de que él asumiera la responsabilidad.

Está previsto que el juicio se reanude dentro de dos semanas, el próximo día 26, con el testimonio de una docena de testigos propuestos por Anticorrupción. El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha anunciado que se reajustará el calendario para incluir más comparecientes en cada sesión y de esta forma intentar imprimir un mayor ritmo a las sesiones. La vista oral está fijada hasta el próximo mes de mayo, que será cuando declaren el expresidente catalán, sus hijos y los empresarios con los que comparten banquillo de los acusados.