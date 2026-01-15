La Fiscalía solo ve "conjeturas" y "deducciones infundadas" en la querella por tráfico de drogas contra Zapatero y pide su inadmisión

La Fiscalía Antidroga no ve el más mínimo indicio de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero haya cometido tráfico drogas, blanqueo de capitales y organización criminal, y pide que se archive la querella que interpuso contra él la asociación Hazte Oír. En su informe, el fiscal Javier Redondo incide en que "en la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino se recogen conjeturas y deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo ni apoyo fáctico alguno".

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña incoó la semana pasada diligencias previas en relación con una querella de este colectivo por varios delitos, apuntando que la actuación del exdirigente socialista apuntaló la operativa de la presunta organización "narcoterrorista" de Nicolás Maduro, el conocido como 'Cártel de los Soles'. Ahora que ya cuenta con la postura de la Fiscalía, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 deberá adoptar una decisión definitiva sobre este asunto.

La decisión del magistrado no suponía la apertura de una investigación formal contra el expresidente, si bien el juez pidió a la Fiscalía que emitiera un informe "sobre la competencia de este órgano judicial para la instrucción" de estas diligencias previas. Sobre esta cuestión concreta, la Fiscalía declara al órgano central competente para entender de una querella por estos hechos, al tratarse de supuestas conductas delictivas cometidas por un ciudadano español en el extranjero, pero seguidamente descarta de plano que exista indicio alguno para abrir causa a Rodríguez Zapatero.

También se refiere el escrito a los "aspectos económicos" de la querella, que aludiendo a informaciones periodísticas hacía mención al "entorno patrimonial y empresarial" del expresidente y sus familiares con el mercado venezolano y operadores económicos vinculados al régimen chavista.

A este respecto, la Fiscalía reprocha a los querellantes que pretendieran una investigación prospectiva sobre este asunto, y concluye que "en modo alguno resultan indicios de que el dinero o los bienes" del expresidente procedan de una actividad relacionada con el tráfico de drogas.

En este punto la Fiscalía alude a que Hazte Oír hace mención a que el patrimonio del expresidente podría estar siendo investigado judicialmente en otros procedimientos abiertos en España. Si fuera así, añade la Fiscalía, no cabría abrir en la Audiencia Nacional una nueva investigación sobre los mismos hechos, concluye Antidroga.

Cartel de Los Soles

Los querellantes aseguran que tras analizar las vías legales en Estados Unidos y el "indictment" (escrito de acusación) hecho público en relación con Maduro, su esposa Cilia Flores y otras personas acusadas en dicho país, existe la posibilidad de trasladar a España la persecución de posibles responsabilidades del expresidente por su relación con el régimen chavista. No obstante, el propio departamento de justicia de EE.UU. --recuerda la propia Fiscalía-- ha eliminado las alusiones a la existencia este supuesto grupo narcocriminal en su último escrito de acusación contra el expresidente venezolano, dando a entender que no existe como tal. Ahora se habla de un "mero sistema de clientelismo" y de otras organizaciones que sí se consideran narcoterroristas con las que ni siquiera esta querella relaciona con Rodríguez Zapatero.

En su escrito, el fiscal Redondo -- el mismo que se posicionó a favor de la entrega del jefe del contraespionaje venezolano, Hugo Armando Carvajal Barrios, "Pollo Carvajal"-- también reconoce que a una querella únicamente se le puede exigir la cita de meros indicios que hagan suponer que se han cometido o podido cometer hechos de apariencia delictiva. No obstante, subraya en este caso la acción penal se basa únicamente en una acusación formulada en el año 2020 contra Maduro, aludiendo que "por su pública notoria e innegable mera relación política con aquél", Rodríguez Zapatero se habría convertido en coautor.

Colaboración exitosa

La Fiscalía afirma que por la existencia de dicho "documento judicial extranjero" contra el expresidente español "no se puede deducir en modo alguno" la implicación del expresidente español. Es más, agrega que "la habitual y exitosa colaboración de esta Fiscalía con las autoridades americanas en la persecución de delitos de tráfico de droga" permite afirmar que "en el caso de existir cualquier indicio de la comisión por el querellado de un delito de tráfico de drogas" les hubiera sido comunicada directamente por las autoridades judiciales o a través de información remitida a la Policía Judicial.

Finalmente, el fiscal no considera necesario recurrir formalmente el auto de incoación firmado por el juez Piña, y le advierte de que en el caso de que abriera causa pese al informe en contra los mismos argumentos de este informe deben ser tomados como recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Sala de lo Penal.