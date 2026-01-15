Los aliados de Sánchez muestran cautela y recelos ante el envío de tropas a Groenlandia

Existe un consenso generalizado entre los socios del Gobierno de Pedro Sánchez sobre que Donald Trump ha vulnerado el derecho internacional y que sus amenazas a Groenlandia, un territorio bajo soberanía de Dinamarca, son inasumibles y colocan a la OTAN en una situación muy compleja. Sin embargo, la cautela se impone entre la mayoría de los aliados cuando se les pregunta sobre la posibilidad que hay encima de la mesa de enviar tropas españolas a defender la isla más grande del mundo. También hay los que ya avisan de que no lo verían con buenos ojos.

Con el Ejército a la espera de un inminente anuncio de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el despliegue de tropas en Groenlandia, Sumar, socio principal del PSOE, ha optado por la "prudencia". "Tenemos escasa información", ha dicho la portavoz del partido en el Congreso, Verónica Martínez, antes de recalcar que van a esperar a tener más datos. Unas horas después, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder del partido, pedía también aguardar a conocer los planes de Defensa, aunque mandaba un mensaje más claro: "Hay que actuar frente a la acción y los golpes que el presidente Trump está llevando adelante. No somos vasallos ni un protectorado del señor Trump".

También en los pasillos de la Cámara Baja, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, parecía ver con buenos ojos el envío de tropas. "Me sorprende que se debata sobre enviar tropas a Ucrania, que no forma parte de la OTAN, y en cambio no se hable de mandar tropas a Groenlandia que sí que forma parte de la OTAN", ha dicho, aunque al ser preguntado directamente sobre si apoyaría dicho despliegue ha contestado con una única palabra: "Diplomacia".

Ya dentro del hemiciclo, el diputado de EH Bildu Jon Iñárritu hablaba de la necesidad de que la Unión Europea sea "mayor de edad" ante los deseos de Trump y ha acusado al presidente de Estados Unidos de "amenazar" a otro miembro de la OTAN. En la misma línea, la portavoz del PNV Maribel Vaquero ha señalado a Trump como el "mayor riesgo geopolítico internacional". Sin embargo, ninguna de las dos formaciones se ha posicionado de manera clara sobre la cuestión del envío de tropas en la isla.

Solo la líder de Podemos Ione Belarra ha asegurado que "no va a valer de absolutamente nada" y ha calificado esta medida de "inútil". "¿Qué van a hacer esos soldados en Groenlandia? ¿Van a combatir cuerpo a cuerpo contra el Ejército norteamericano? Es que todo lo que están planteando es un sinsentido", se ha cuestionado.