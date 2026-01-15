Albares pide a los 140 españoles que viven en Irán que salgan del país temporalmente en vuelos comerciales

Los aproximadamente 140 españoles e hispanoiraníes que residen en Irán deberían salir del país en vuelos comerciales, ante la gravedad de las protestas y la represión en las ciudades del país por el régimen de los ayatolás, y frente a la posibilidad de una intervención de Estados Unidos.

Así lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, justo antes de entrar en el Congreso de los Diputados, donde comparece este jueves ante el pleno del Congreso a petición propia, para dar cuenta de la posición de España ante la situación de Venezuela tras la operación de Estados Unidos en la que capturó a Nicolás Maduro. Esta comparecencia se produce poco antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se reúnan para tratar de unir fuerzas ante una situación internacional cada vez más críticas, con intervenciones de Estados Unidos en Venezuela y amenazas de anexión de Groenlandia, con la guerra de Ucrania aún caliente y en medio de la mencionada inestabilidad en Irán.

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Albares ha explicado que el ministerio está monitorizando la situación “prácticamente al minuto”, pero que por ahora no se plantea evacuar al personal diplomático. Ha señalado que aún existen medios comerciales para salir del país y que España ha actualizado sus recomendaciones de viaje para los ciudadanos españoles en Irán. “Hemos recomendado a los pocos españoles, estamos hablando de algo más de 140, que abandonen el país, aunque solo sea temporalmente”. Ha matizado que muchos de ellos son dobles nacionales y tienen allí su vida establecida, pero ha insistido en la conveniencia de salir ante el deterioro de la situación.

Fin de la "brutal represión"

Albares ha exigido al Gobierno iraní el fin de la “represión brutal”, el restablecimiento de las comunicaciones, especialmente internet, el cese de las detenciones arbitrarias y el respeto a la libertad de manifestación y expresión. Sobre el riesgo de una intervención de Estados Unidos u otra potencia, ha dejado clara su oposición: "Una acción unilateral externa no va a aportar estabilidad" y "todos tenemos que evitar situaciones de caos".

El jefe de la diplomacia también ha defendido el respaldo de España a Groenlandia y a Dinamarca frente a cualquier presión externa. Ha subrayado que Groenlandia "quiere seguir siendo parte de Dinamarca". y ha enmarcado ese apoyo como una defensa de su "sueño europeo", al tratarse de un territorio integrado en un Estado miembro de la UE y de la OTAN.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado también este jueves que España se abre a la posibilidad de enviar soldados a la misión pergeñada por la Unión Europea para reforzar la seguridad de la isla helada territorio independiente danés.

Albares comparece ahora en la que será la primera sesión plenaria del año, que se ha convocado de forma extraordinaria, ya que enero es un mes parlamentario inhábil.

El jefe de la diplomacia española solicitó esa comparecencia, como también la pidieron Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís, mientras que el Partido Popular la considera insuficiente porque quiere que sea el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien comparezca.

Presos de Venezuela

El Gobierno, con Sánchez a la cabeza, ha sido muy crítico con la intervención de Estados Unidos porque ha asegurado que no respeta el derecho internacional, y el jefe del Ejecutivo ha llegado a calificarla de una ilegalidad pese a criticar que Maduro permaneciera en el poder tras las últimas elecciones presidenciales en el país.

Sánchez ha hablado tanto con la nueva presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, como con el líder opositor Edmundo González, que reside en España, y ha apostado por una transición que permita elecciones libres. En su conversación con Rodríguez, le pidió que siguiera reclamando presos políticos.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado a la comparecencia de Albares en el Congreso, informa Mariano Alonso. Feijóo se ha reunido esta mañana precisamente con Edmundo González. La posición del PP sobre Venezuela la ha expuesto tras Albares Cayetana Álvarez de Toledo

En una intervención muy combativa, Álvarez de Toledo ha aplaudido a la oposición venezolana presente en la tribuna. Ha reivindicado la operación de Donald Trump como un acto de justicia ("no ha secuestrado a un presidente legítimo, ha puesto fin a la impunidad de un criminal"). Ha acusado a la izquierdade hipocresía y doble rasero feminista por su supuesta indulgencia con las protestas en Teherán. Ha cargado contra Pedro Sánchez y el "lobista" José Luis Rodríguez Zapatero: "¿Cuántos presos ha sacado Zapatero de Venezuela, y cuántos ha ayudado a meter? Ha acusado a los socialistas de “blanquear” el régimen: "Si callas, te saco. Si sales, me das las gracias".

Álvarez de Toledo ha reprochado a Albares no haber acudido a la ONU ni haber invocado la "responsabilidad de proteger" contra Maduro. El Congreso instó a apoyar la causa contra Maduro en la Corte Penal Internacional y el Gobierno votó en contra e “ignoró” el mandato, ha concluido.