La cumbre autonómica sobre financiación concluye con el rechazo de todas las comunidades salvo Cataluña

La cumbre sobre el nuevo sistema de financiacion autonómica que ha propuesto el Gobierno, celebrada en la mañana de este miércoles entre la vicepresidenta María Jesús Montero y los consejeros autonómicos de Economía, ha terminado con el rechazo a la propuesta de todas las comunidades salvo Cataluña.

La práctica totalidad de los consejeros autonómicos han expresado a Montero su desacuerdo con el nuevo sistema, y también su malestar por que fuera el líder de ERC, Oriol Juqueras, quien lo anunciara tras reunirse con Pedro Sánchez en La Moncloa.

Cataluña se queda sola defendiendo la nueva financiación: "Es una oportunidad y la solidaridad no está en duda"

Alícia Romero ha sido la protagonista de una prédica en el desierto durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La consellera de Economia de la Generalitat ha constatado, como era previsible, que Catalunya está sola defendiendo la nueva financiación, por más que haya salido de la reunión enarbolando que se ha abierto una "ventana de oportunidad" que no se puede desaprovechar. El portazo no solo ha sido unánime por parte de los territorios bajo mando del PP, sino que el modelo ha sido también rechazado sin ambages por los dos gobernados por el PSOE. De poco -o nada- ha servido el despliegue de argumentos de la parte catalana para sostener que la fórmula de reparto de recursos planteada es "más justa" y que el pastel es más grande para todos. "La solidaridad no está en duda", ha sostenido la consellera durante el debate.

La dirigente del Govern de Salvador Illa ha puesto un especial empeño en recalcar que, por más que se plantee que reciba 4.686 millones de euros más, Catalunya es una comunidad aportadora neta al sistema, que hasta ahora ha sido solidaria y que "lo seguirá siendo", e incluso ha citado tanto a ERC como a Junts para explicar a sus homólogos del resto de autonomías que en los programas electorales de los independentistas se incluye esa solidaridad. "Si los leen, lo verán", ha asegurado. Pero si algo precisamente genera anticuerpos al resto de territorios es que el modelo de financiación se haya pactado con Oriol Junqueras.

Información: Sara González. Lee la noticia completa aquí.

Madrid rechaza la propuesta: "No vamos a aceptar un sistema de castas"

"No vamos a aceptar un sistema de castas". Con esa contundencia ha rechazado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada hoy por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Albert ha puesto de relieve una oposición frontal con la que se escenifica el habitual choque contra el Ejecutivo central desde la administración madrileña a cuenta de sus acuerdos con fuerzas independentistas catalanas, en este caso con Esquerra Republicana de Catalunya.

La consejera madrileña, de hecho, ha ironizado sobre el asunto a su salida de la reunión. "Nos ha sorprendido mucho que [Oriol] Junqueras no haya presidido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, puesto que es él el que ha diseñado el modelo. Ha mandado a su delegada Montero para intentar blanquear este chantaje", ha declarado en referencia a las reuniones mantenidas entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el dirigente republicano. También se ha referido a la propuesta de reforma como "corrupción de Estado".

Información: Víctor Rodríguez. Lee la noticia completa aquí.

Page estalla: "No debe salir"

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, estalló este miércoles contra el Gobierno a raíz del sistema de financiación autonómica que el Ejecutivo que se debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. A la vez que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exponía los detalles del modelo a los consejeros autonómicos, Page arremetía públicamente contra el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, al considerar "lamentable que Junqueras tenga mas información que el resto", en alusión a que el nuevo sistema se cerró en el encuentro del pasado 8 de enero entre el jefe del Ejecutivo y el líder de ERC, que habían mantenido reuniones previas de carácter privado.

Page, habitual en sus críticas al Gobierno central, dio este miércoles un salto cualitativo minutos antes de la reunión con Hacienda, y achacó directamente el acuerdo alcanzado al hecho de que "ahora el Gobierno está bajo mínimos, sin poder sacar siquiera unos presupuestos". "Es muy triste que en un momento de enorme precariedad del Gobierno, se intente discutir el asunto más espinoso de la política española", advirtió. "Sería bastante paradójico que no salgan los presupuestos pero sí los privilegios para los independentistas", continuó, antes de mostrar su deseo a que decaiga el nuevo sistema: "No va a salir, no debe salir".

Información: May Mariño / Ana Cabanillas. Lee la noticia completa aquí.

Mañueco ve en la propuesta un "pisotón a los servicios públicos" de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha criticado este miércoles la propuesta del Gobierno sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que se aborda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y la ha calificado como "un pisotón a los servicios públicos" de la comunidad autónoma.

Durante su intervención tras la presentación del Plan de inversiones de Indra en Castilla y León, Mañueco ha subrayado que Castilla y León "gestiona con eficacia los servicios públicos". "Aprovechamos bien los recursos que tenemos y no queremos que nadie nos los quite", ha defendido.

"Vemos con muchísima preocupación la propuesta del Gobierno, porque no se puede entender, es un pisotón a los servicios públicos de Castilla y León", ha insistido el presidente, quien ha recordado que la Comunidad representa "casi el 20 por ciento del territorio nacional y el 5 por ciento de la población", pero sólo recibiría "el 1,29 por ciento de los nuevos fondos" planteados en el reparto.

Información: EP

El Gobierno valenciano endurece sus críticas: "La gran beneficiada es Cataluña"

El nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno ha pasado de "no pintar mal" para la Generalitat valenciana a ser "muy negativo" en apenas 48 horas. El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, que este lunes admitía que el incremento de 3.669 millones al año que calcula el Ejecutivo para la Comunidad Valenciana podía ser positivo aunque pedía más datos al ministerio, ha virado hoy hacia la posición más dura que defiende la dirección nacional del PP y tras el cónclave con Montero ha cargado con dureza contra el nuevo sistema planteado por Moncloa por estar, según Rovira, diseñado para favorecer a Cataluña.

"Es un chantaje de Montero, que que se marcha a Andalucía (como candidata del PSOE a la Junta) y ha querido presentar a última hora un modelo que se ha sacado de la chistera donde la gran beneficiada es Cataluña y Andalucía también algo porque tiene su campaña", ha señalado Rovira a la finalización del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una reunión en la que los territorios del PP confiaban en recibir más información del Ejecutivo pero, según denuncia el conseller, no ha sido así.

Información: Mateo L. Belarte. Lee la noticia completa aquí.

Canarias, decepcionada: "Seguimos a la cola de España"

También mostró su decepción la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, al constatar que la ministra de Hacienda no aportó información nueva ni documentación técnica que permita evaluar con rigor la propuesta del Gobierno central sobre el nuevo sistema de financiación autonómica.

La consejera lamentó que el Ministerio de Hacienda se limitara a reproducir los mismos argumentos ya conocidos a través de los medios de comunicación. “No se nos ha informado de nada más; la ministra ha hecho un repaso de todo lo que dijo en la prensa”, afirmó. Asián resumió el resultado del encuentro de forma tajante: “Estamos como estábamos antes”, subrayando que las comunidades no obtuvieron datos adicionales de valor y "Canarias sigue a la cola en la financiación".

Información: Flora Marimón. Lee la noticia completa aquí.

López Miras estalla contra el modelo de Sánchez y Junqueras: "Ellos se lo han guisado, que se lo coman ellos solos"

"Ellos se lo han guisado, que se lo coman ellos solos, pero que no cuenten con nosotros para eso". Así de claro se mostró el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras , tras enterarse, mientras se producía la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) , que la Región de Murcia seguirá estando infrafinanciada con el nuevo modelo de financiación negociado entre el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez.

"Lo que pretenden es que traguemos con que los murcianos pasen de ser los españoles peor financiados a ser los terceros peor financiados", señaló López Miras, indicando que tanto Junqueras como Sánchez "se pueden quedar con su reforma como ellos quieran".

Información: Jaime Ferrán. Lee la noticia completa aquí.

Asturias, tras la reunión de financiación: "La Ministra nos ha dicho que esto es un punto de partida, seguiremos dialogando"

El Principado participó esta mañana en Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó a las comunidades autónomas el modelo de financiación pactado con Esquerra Republicana de Cataluña.

La reunión concluyó sin apenas datos nuevos sobre el sistema propuesto por el Gobierno central, pero con una afirmación clave por parte de la titular de Hacienda: “No se trata de un punto final, sino de un punto de partida”, según trasladó el Ejecutivo asturiano.

Esta declaración implica que el Gobierno se abre ahora a recibir propuestas de cada comunidad autónoma y a celebrar reuniones específicas con cada región, algo que, en todo caso, ya estaba previsto. El Principado espera poder añadir propuestas propias para que sean incorporadas en un hipotético nuevo modelo, “si lo hubiese”, indicaron fuentes del Gobierno asturiano. Gimena Llamedo, vicepresidenta, fue la que representó al Ejecutivo autonómico en la reunión.

Información: Xuan Fernández. Lee la noticia completa aquí.

"Extremadura tiene derecho a la misma sanidad y educación que Madrid o Cataluña"

La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ha ratificado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el rechazo de la Junta de Extremadura a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica del Gobierno y ha defendido que todos los españoles tienen derecho a recibir servicios públicos de calidad. "Venimos a defender la Constitución Española, la igualdad y la justicia", ha señalado minutos antes de iniciarse el cónclave en Madrid.

Manzano ha recordado que Extremadura recibirá "cero euros" del paquete de 21.000 millones anunciado por el gobierno central, una propuesta que a su juicio no representa a las comunidades que tienen "serios problemas de despoblación" al primarse esta al 97%. "¿Qué pasa con territorios como el nuestro, con apenas un millón de habitantes y muy extenso?", se ha preguntado la consejera tras reivindicar que los extremeños "tienen derecho a recibir los servicios sanitarios y educativos en igualdad de condiciones de cómo se prestan en Madrid, Cataluña, Andalucía o Baleares".

Información: Rocío Entonado Arias. Lee la noticia completa aquí.

Andalucía traslada a Montero su 'no' a la financiación

El Gobierno de Juanma Moreno ha acudido a la reunión clave con el Ministerio de Hacienda sobre la nueva propuesta de modelo de financiación autonómica con una posición de rechazo firme y sin intención alguna de abrir ninguna negociación. "Es un sistema que nace muerto", zanjó la consejera Carolina España sumándose así al frente común de todos los territorios gobernados por el PP y también varios gobernados por el PSOE como Castilla y León y Asturias.

La propuesta elaborada y presentada por María Jesús Montero tiene como punto de partida una mejora de la financiación a Cataluña que es la comunidad que más ve incrementado sus recursos en relación con su población. Pero, en el caso andaluz, supone un sensible incremento de la capacidad económica. Concretamente, con el nuevo reparto se conceden 4.850 millones de euros adicionales y al mismo tiempo se fija el compromiso de revisar el Fondo de Compensación Interterritorial para aportar otros 965 millones de euros adicionales.

Información: Javier Alonso. Lee la noticia completa aquí.

Aragón, a Montero: "Esta propuesta es tan buena que nadie la defiende"

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha concluido este miércoles con el rechazo mayoritario de las comunidades autónomas y el único apoyo claro de Cataluña, principal beneficiada en este nuevo reparto de fondos negociado entre el Gobierno Central y Esquerra Republicana. Aragón, que según Fedea es la comunidad más perjudicada por el modelo que pretende instaurar la ministra María Jesús Montero, también ha rechazado la propuesta. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha censurado la forma y el fondo del nuevo sistema: "Esta propuesta del modelo es tan buena que nadie la defiende".

El representante aragonés en la mesa del CPFF, acompañado por el director general de Presupuestos, Ignacio Barquero, ha criticado el papel de Oriol Junqueras, de ERC, en la negociación del nuevo modelo. "En Aragón, ahora nos interesamos más por las ruedas de prensa del señor Junqueras que por las suyas", ha comentado Bermúdez de Castro a Montero, según han facilitado fuentes del Ejecutivo autonómico sobre la intervención del consejero en el consejo.

Información: S. H. V.. Lee la noticia completa aquí.

"Desde Galicia haremos todo lo posible para que no se haga realidad la nueva propuesta"

Por si la postura de rechazo a la propuesta de financiación autonómica avanzada por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, no era suficiente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha intervenido de manera mucho más rotunda, comprometiendo que Galicia va a hacer "todo lo posible para que no se haga realidad" ese nuevo modelo planteado por el Gobierno, que esta mañana se está abordando en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Tras participar en el acto de colocación de la primera piedra a la planta de carbón vegetal de Xeal, en Dumbría (A Coruña), ha considerado que se trata de un modelo destinado a «beneficiar clarísimamente» a una comunidad, que es Cataluña, mientras se "detrae" a las demás.

Por eso, ha asegurado que este rechazo es el que va a manifestar Galicia en el CPFF y supone que es lo que dirán también "la mayoría" de las comunidades autónomas, incluso algunas socialistas, ya que ha recordado los posicionamientos del presidente de Castilla-La Mancha y el del Principado de Asturias.

Información: X. A. Taboada. Lee la noticia completa aquí.

Baleares critica a Montero: "Nos dejan las migajas"

El Govern balear se muestra dispuesto a negociar la reforma del sistema de financiación autonómica, pero rechaza frontalmente la forma en que el Gobierno ha iniciado el proceso. El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, advierte en Madrid de que el nuevo modelo "no se puede negociar pensando solo en una comunidad autónoma y dejando las migajas a las demás", y responsabiliza directamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de haber arrancado la negociación "muy mal".

Tras participar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Costa explica que Baleares acudía al encuentro con escepticismo, aunque reconoce que la presentación formal de una propuesta por parte del Ministerio abre, por primera vez, un marco real de negociación. "No sabíamos si la propuesta estaba cerrada o si era negociable. Hoy queda claro que es una primera propuesta, unas bases, y que se puede negociar. Y si se abre la negociación, Baleares estará en ella", afirma.

No obstante, el vicepresidente subraya que ese paso adelante queda empañado por la manera en que el Ejecutivo central ha gestionado el inicio del proceso. A su juicio, no es aceptable que una reforma que afecta a todas las comunidades autónomas se haya empezado a perfilar mediante acuerdos bilaterales con una sola fuerza política.

Información: Guillem Porcel. Lee la noticia completa aquí.

La Rioja dice que la propuesta "penaliza severamente" a la región

El Gobierno de La Rioja ha reclamado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la retirada de la propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica presentada a modo de imposición por el Ministerio de Hacienda al considerar que "penaliza severamente a nuestra región, como ya advierten los expertos y los datos avanzados al respecto".

Una propuesta sin ningún tipo de negociación multilateral que supone una desconsideración y un castigo hacia La Rioja, la región más perjudicada". Así lo ha planteado el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, durante su intervención en el encuentro en la que ha criticado que el modelo "deja a La Rioja como la comunidad peor tratada en la asignación del reparto de los nuevos fondos", por lo que ha instado al Gobierno de España "a consensuar un nuevo documento en el CPFF" y, en paralelo, "a asumir la responsabilidad legal de costear el 50% del sistema de dependencia, una propuesta realista y fácil de ejecutar, que saldaría en parte el déficit financiero que afecta a todas las comunidades autónomas".

Cantabria muestra su "total rechazo" a la "perniciosa" propuesta

Cantabria ha expresado este miércoles en la reunión su "total rechazo" a la "perniciosa y perjudicial" propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Gobierno de España.

Así lo ha expresado en la reunión el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), que ha denunciado que Cantabria es una de las "más afectadas" por esta propuesta y ha mostrado su malestar porque a la comunidad "no llegará ni un euro" de los 21.000 millones más "que el Gobierno dice se van a repartir".

"Se trata de que la comunidad reciba los mismos recursos para financiar unos servicios cada vez más costosos, y muchas veces impuestos por el Estado, para lo que comunidades como Cantabria tienen que hacer un esfuerzo y aportar la diferencia", ha indicado.

A su juicio, "no hubiera costado incrementar algo más la financiación en Cantabria, aumentando más en otras CCAA que están también infrafinanciadas".