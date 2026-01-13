Rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en directo

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparecerán para explicar los acuerdos adoptados.

Este martes, el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde a un anteproyecto de ley que incorporará los 'deepfakes' dentro de los delitos contra el honor, según ha confirmado RTVE.

La iniciativa pretende poner freno a la manipulación de imágenes y audios generados mediante inteligencia artificial, una práctica cada vez más extendida en las redes sociales.