Jordi Sevilla exige un "cambio de rumbo" en el PSOE para salir de las "trincheras" de Sánchez y pactar con el PP

A lo largo de nueve páginas, el exministro socialista Jordi Sevilla ha reclamado este lunes un "cambio del rumbo político" del PSOE. En el manifiesto, donde presenta el movimiento Socialdemocracia 21 para construir una alternativa a Pedro Sánchez, critica que la actual dirección del partido ha llevado a "un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías". Así, exige recuperar un "proyecto autónomo", alejado del "personalismo" y las "trincheras" de Sánchez, y que esté abierto a "consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado". Es decir, con el PP.

El que fuera ministro de Administraciones Públicas con José Luis Rodríguez Zapatero lleva tiempo mostrando su distancia del proyecto liderado por Sánchez. Este lunes, en un manifiesto que dice contar con 40 apoyos dentro del partido, pero que ha publicado sin los nombres para no desvirtuarlo, Sevilla asienta sus críticas al presidente del Gobierno en su "discurso confrontativo populista" con los de Alberto Núñez Feijóo, en la necesidad del Ejecutivo de estar "plegado a las necesidades de votos en el Parlamento" y en la incapacidad de llevar hasta los hogares el crecimiento económico que se observa en el Ibex 35.

Sin citar el nombre de Sánchez en ningún momento, Sevilla arremete contra la debilidad del presidente del Gobierno, pendiente de las alianzas "asimétricas" en el Congreso y la incapacidad de ofrecer "respuestas eficaces" a los desafíos actuales. "Defendemos una política que vuelva a situar a las personas en el centro, alejándose del espectáculo permanente y del enfrentamiento calculado. Una política que renuncie al insulto como herramienta, que sustituya el ruido por propuestas y la crispación por soluciones compartidas", asevera el manifiesto.

Alianzas y errores

Apuntalando en todo momento su crítica a los socios escogidos por Sánchez, el texto de Socialdemocracia 21 sostienen la necesidad de rearmar un proyecto diferente "al de una izquierda populista y al del independentismo que aspiran a romper con España", que "huya del mito de las dos Españas condenadas a relacionarse a garrotazos" y que "se sienta más hijo de la transición y de la Constitución, que nieto de la guerra civil y de la dictadura franquista". Así, Sevilla reivindica que "las grandes transformaciones que España requiere solo pueden abordarse desde la cultura del pacto democrático, del consenso institucional y del respeto a la diversidad de opiniones".

La situación actual, insiste, no está permitiendo a Sánchez "aplicar política socialdemocráticas de reparto de la renta y fortalecimiento de los servicios públicos o una reforma fiscal progresiva". Los acuerdos de investidura, entiende, obligarían al Ejecutivo de coalición, "a veces bajo chantaje, a aprobar medidas que poco o nada tienen que ver con una agenda socialista para España".

Se trataría, pues, de lo que se define como una "alianza asimétrica" sin capacidad para evitar el aumento de la extrema derecha. Una situación que aleja al electorado socialdemócrata del PSOE. Además, el manifiesto pone el foco en los "fallos" del modelo económico actual, ya que "2025 cierra con la bolsa en máximos de una década, mientras las familias de clase media y trabajadora apenas si recuperan el poder adquisitivo perdido".

Movilización en el partido

"Ninguno de estos problemas se resuelve bajo gobiernos de la derecha porque no forman parte de sus preocupaciones o, incluso, de su visión de la sociedad", sostiene Sevilla para reivindicar la "necesidad urgente de recuperar una socialdemocracia fuerte, reconocible y coherente". Así, dejan claro que el manifiesto es "una convocatoria" para que se sumen al proyecto todos aquellos que se sientan socialdemócratas y crean en una "izquierda democrática fuerte, alejada de los radicalismos estériles" y aspiren a "una España cohesionada y justa". "Es tiempo de recuperar la política útil. Es tiempo de recuperar la democracia social", concluye el texto.

El manifiesto reclama huir de la lógica del “ ellos contra nosotros” al considerar que "no construye futuro, solo profundiza fracturas". Desde la apelación al reformismo y la mirada a largo plazo, el manifiesto lanzado este lunes busca conformarse en una corriente abierta no solo a militantes socialistas, sino también "a ciudadanos progresistas no afiliados".

Para la constitución de una corriente interna en el PSOE, los estatutos federales marcan que debe solicitarse con el aval de "un 5% de militantes pertenecientes a un mínimo de cinco federaciones regionales o de nacionalidad". Estas se constituirán y reconocerán "exclusivamente en el ámbito federal sin representación orgánica ni estructura permanente a ningún otro nivel territorial". Asimismo, los estatutos añaden que los afiliados y afiliadas "que participan en los trabajos de una corriente de opinión cuidarán que no trascienda al exterior de la Organización expresiones contrarias a las resoluciones de los Congresos y a las de los demás órganos de dirección".