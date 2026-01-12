Asociaciones de víctimas de la dana: "Cuenca es igual de responsable que Pradas"

Las asociaciones de víctimas de la dana han recibido con gritos de "asesino" y "mentiroso" al exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, y a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, este lunes a su llegada a los juzgados de Catarroja para enfrentarse a un careo por sus comunicaciones el día de la dana.

Concretamente, la Associació de Víctimes Mortals de la Dana 29-O; la Asociación de Damificados de l'Horta Sud y la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024 han participado en una concentración que investiga la gestión de la catástrofe que causó 230 fallecidos. Los manifestantes han exhibido fotografías de sus familiares fallecidos y carteles en los que se puede leer "Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia" o "Menos mentiras y memoria, justicia, reconstrucción".

"Uno de los dos miente"

La presidenta de la Asociación de víctimas mortales 29-O, Rosa Álvarez, ha sido clara: "José Manuel Cuenca es igual de responsable que Salomé Pradas. Él era la correa de transmisión con Carlos Mazón. Aunque no tenía competencias, sí las asumió. Es responsable. Queremos que salga como imputado y esperamos que así lo considere la jueza porque impidió Pradas que no confinara".

Toñi García, afectada que perdió a su marido y a su hija durante el temporal, de la Asociación de Víctimas de la DANA del 29 de octubre, "lo único que esperamos es la verdad porque solo con toda la verdad podremos llegar a toda la reconstrucción". Sobre el careo, asegura que "uno de los dos miente. O los dos. Es vergonzoso. Hace mucho tiempo que se tenía que haber sabido la verdad. No han tenido empatía ni dignidad con los familiares de las víctimas. No han sido dignos de su función como políticos

Trece meses después

La jueza acordó celebrar este careo para tratar de esclarecer las posibles contradicciones entre las declaraciones de ambos relativas a cómo se gestionó aquella emergencia. "Salo, de confinar nada, por favor"; "Salomé, per a confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada [del Gobierno, Pilar Bernabé]. Calma"; y "Llévate aço del cap per favor (sic). Tranquila che". Pero también si estas "órdenes" que transmitía Cuenca lo hacía por boca de Mazón o motu proprio (algo que ya negó en sus dos declaraciones ante la jueza). También, si es cierto, como declaró Salomé Pradas en el programa "Salvados" de La Sexta, Cuenca transmitió a Pradas que no molestara a Mazón durante la tarde del 29 de octubre. Una tarde con una extensa sobremesa que Carlos Mazón pasó en el restaurante El Ventorro, con la periodista Maribel Vilaplana.

Cuenca afronta su tercera comparecencia judicial en una situación mucho más delicada que la primera que realizó el 26 de noviembre. No solo por los mensajes con Pradas que la exconsellera hizo públicos el 5 de diciembre, y que evidenciaron agudas contradicciones en la declaración del exjefe de gabinete y provocaron su segunda comparecencia en el juzgado de la dana el 12 de diciembre.