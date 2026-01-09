Feijóo declara ante la jueza de la dana: por videoconferencia y desde el Congreso

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, declarará este viernes como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana (por tanto obligado a decir verdad). Su comparecencia se debe a la petición de los abogados de la Asociación de víctimas mortales de la dana, aceptada por la jueza, tras asegurar haber estado informado "en tiempo real" por Carlos Mazón el 29 de octubre (y desde el día antes, aunque se desdijo en uno de los tres escritos que aportó al juzgado el 24 de diciembre, por correo electrónico).

La magistrada de la dana Nuria Ruiz Tobarra accedió a citarlo porque su declaración permitía averiguar la información que el entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón pudo recibir de Salomé Pradas durante la gestión de la emergencia por las inundaciones que provocaron la muerte a las 230 víctimas mortales de la dana.

Los mensajes que intercambió con Mazón

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia de Catarroja número 3 acordó el 12 de diciembre citar a declarar al líder del PP. Una comparecencia a la que puso fecha el 18 de diciembre: Feijóo debía comparecer el 9 de enero y aportar, de forma voluntaria, los mensajes que intercambió con Carlos Mazón el 29 de octubre. Núñez Feijóo respondió al juzgado de la dana con tres escritos presentados por correo el 24 de diciembre en los que facilitaba los mensajes que le remitió Carlos Mazón (y filtrados a la prensa madrileña la misma tarde de Nochebuena), pero omitió sus respuestas.

La respuesta de la magistrada llegó el 29 de diciembre (al cumplirse la catorce meses de la tragedia) en un auto dictado a pesar de la suspensión de plazos procesales (del 24 de diciembre al 6 de enero) en el que accedía a la petición de la declaración testifical del líder nacional del Partido Popular por medios telemáticos y también le exigió los mensajes que intercambió con Mazón el 29 de octubre de 2024. Mensajes que el líder de la oposición remitió al juzgado el 2 de enero.

La magistrada accedió a que Feijóo declare por videoconferencia desde el Congreso de los Diputados (facilitó un correo y un teléfono para realizar la conexión el próximo 9 de enero) porque así se lo permite el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que Feijóo mencionó en sus primeros escritos y que contempla en su apartado 5 la posibilidad de que diputados y senadores declaren desde su despacho oficial. La magistrada respondía al líder del PP que "esta Juez no puede sino acceder a la petición formulada, de que se efectúe la declaración testifical desde su despacho oficial en el Congreso, a través de medios telemáticos, de conformidad con el referido precepto invocado por el testigo, en el que se ampara, vía webex". Otras autoridades como Juanfran Pérez Llorca o Pilar Bernabé, que también podían haberse acogido a este privilegio, no hicieron uso de él y acudieron a declarar en persona al juzgado.

Tras el descanso vacacional, la jueza no ha resuelto el recurso presentado por el abogado de una víctima de Algemesí, Ximo Esteve, para que acordara la declaración testifical del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de forma presencial en Catarroja en lugar de por medios telemáticos. El abogado alegaba en su recurso que permitir a Núñez Feijóo declarar desde su despacho en el Congreso de los Diputados "quiebra el principio de igualdad de armas, que exige igualdad no solo formal, sino real y perceptible". Recordaba que en la causa de la dana "otros testigos han comparecido presencialmente, incluso cargos públicos con habilitación legal similar [como la delegada del Gobierno Pilar Bernabé o el actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca], sin que sin que conste imposibilidad material alguna para el desplazamiento del señor Núñez Feijóo".

Pradas, Mazón, Feijóo, Mompó y Mazzolari, el 31 de octubre de 2024, en una comparecencia en la que aseguró que estuvo informado "en tiempo real". / Francisco Calabuig

Mensajes a partir de las 19.59 horas del 29-O

El primer mensaje de Feijóo a Mazón lo escribió antes de que la provincia de València recibiera el Es Alert de las 20.11 horas. El líder del PP escribe a Mazón por primera vez el 29 de octubre de 2024 a las 19.59 horas, después de llamarlo y no lograr hablar con él: "Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la comunicat (sic) valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación. Estoy a la orden para lo q toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo".

Un mensaje al que Mazón contestó, a las 20.08 horas: "Gracias Presi". Y apenas un minuto después, a las 20.09 horas, añade: "Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto". Y otro a las 20.15 horas: "Noche larga por delante". Mensajes que escribió después de su larga comida en El Ventorro y antes de su llegada al Cecopi, sin que Feijóo le preguntara por más detalles desde su mensaje a las 19.59 horas. Por la franja horaria, todos estos mensajes el presidente de la Generalitat los envió desde el coche de camino a l'Eliana sin conocer detalles de la emergencia, ya que como han demostrado las cámaras del Centro de Coordinación de Emergencias, Mazón no llegó al Cecopi hasta las 20.28 horas.

Instrucción prorrogada hasta abril

A la causa de la dana aún le queda mucho camino judicial por recorrer. La magistrada titular del Tribunal de Instancia de Catarroja número 3 de Catarroja acordó el 17 de septiembre prorrogar seis meses la instrucción de la causa, que comenzaron a contar a desde el 30 de octubre y finalizarán el próximo mes de abril. Aunque eso no significa que la instrucción deba acabar en cuatro meses ya que las prórrogas judiciales se pueden ampliadas de seis en seis meses y no están limitadas. Una instrucción puede extenderse el tiempo que se considere necesario por la autoridad judicial instructora.