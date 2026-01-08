La falta de acuerdo sobre la recaudación del IRPF entre Sánchez y Junqueras retrasa los presupuestos

La reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras de este jueves en la Moncloa ha servido para sellar una nueva financiación para Cataluña, pero ha dejado un cabo suelto importante: sigue sin haber acuerdo para que ERC se abra a negociar los Presupuestos Generales del Estado y los de la Generalitat. El problema es que el Gobierno mantiene el rechazo a una de las demandas clave de los republicanos, que es que Cataluña, además de ver mejorados sus ingresos, pueda recaudar íntegramente el IRPF que se paga en la comunidad.

Así, tras verse con Sánchez, Junqueras ha defendido con esmero el nuevo modelo de financiación pactado con el Gobierno, pero ha mantenido las puertas cerradas a hablar de las cuentas. "El IRPF sigue pendiente. En estos momentos no se dan las condiciones para que haya presupuestos", ha dicho en declaraciones a los periodistas. Y esto vale tanto para las cuentas estatales que se tienen que debatir en el Congreso, como las catalanas que tienen que hacerlo en el Parlament. En ambos casos, el voto de ERC, junto al de otros partidos, es decisivo.

Tenemos un acuerdo en el modelo de financiación, ahora falta un acuerdo en el modelo de recaudación Oriol Junqueras — Presidente de ERC

¿Qué ha pasado en la Moncloa para que no haya cambiado la negativa de Sánchez a ceder el IRPF? El presidente ha transmitido a Junqueras que el Gobierno sigue sin ver claro que la Generalitat asuma esta competencia, lo que impide a ERC dar el paso de negociar. "Si quieren presupuestos se tiene que mover en esto", advierten fuentes de ERC. Sin embargo, las mismas fuentes interpretan que el 'no' de Sánchez a esta cuestión no es definitivo, y que hay margen para avanzar. "Tenemos un acuerdo en el modelo de financiación, ahora falta un acuerdo en el modelo de recaudación", ha resumido Junqueras.

La idea de ERC ahora es que el Gobierno presente el nuevo modelo de financiación a todas las comunidades -algo que hará este viernes- y esperar a que todo el mundo reaccione: los presidentes autonómicos de todos los signos, especialmente los del propio PSOE y los del PP, así como los partidos de la oposición en el Congreso. Serán jornadas intensas. Cuando pase el vendaval, en unos días, volverán a la carga con el asunto del IRPF. "Lo intentaremos", señalan los republicanos.

Acuerdo con Illa

Una de las cartas a favor con las que cuenta Junqueras en esta partida es que el Govern de Salvador Illa, fiel aliado de Sánchez, también es partidario de que Cataluña recaude íntegramente el IRPF. De hecho, el ejecutivo catalán ya ha tomado varias decisiones para empezar a reforzar la Agència Tributària de Catalunya (ATC) con el horizonte de que esta recaudación pueda hacerse efectiva en 2028. Ahora de los que se trata es que, esta pinza Illa-Junqueras, acabe por hacer ceder al Gobierno. "Encontraremos el modo de que se cumpla", ha dicho el líder de ERC.

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, reunidos en Moncloa. / José Luis Roca

Uno de los argumentos que esgrime Junqueras -lo ha vuelto a hacer hoy- es que ya hay "varias provincias" en España que recaudan sus impuestos al margen de la hacienda estatal. Se refiere a las tres diputaciones provinciales vascas, que recaudan y gestionan los tributos, lo que constituye uno de los pilares del régimen foral. Esta circunstancia, para ERC, es la confirmación de que Cataluña debería poder hacer lo mismo sin que esto supusiera ningún problema legal. "Si ya hay provincias que son capaces de hacerlo, no se me ocurre ninguna razón por la cual Cataluña no pueda recaudar al menos uno de ellos", ha afirmado.

Los republicanos tienen registrada en el Congreso una ley que recoge todos los cambios necesarios para que Cataluña pueda recaudar el IRPF. Una norma que, para que tenga mejor entrada en el conjunto de España, prevé que también lo puedan hacer todas las comunidades que lo deseen. Lo único que pide ERC es que el Gobierno facilite la admisión a trámite de la ley para empezar el debate en el Congreso.

La señal de que ERC sigue dispuesta a negociar las cuentas la ha dado el propio Junqueras: "Quiero dejar muy claro que queremos que haya presupuestos porque son un elemento útil para la sociedad y la ciudadanía", ha dicho. Para dar el paso, los republicanos solo necesitan un último gesto que se resume en una sola palabra: IRPF.