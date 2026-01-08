Sánchez apuesta por enviar tropas de paz a Palestina tras abrir la puerta al despliegue en Ucrania

Pedro Sánchez está abonando el terreno para el envío de tropas de paz a Ucrania, cuando se produzca un alto el fuego y en coordinación con el resto de países de la Coalición de Voluntarios, y este jueves ha avanzado su intención de hacer lo propio en Palestina. El jefe del Ejecutivo ha trasladado durante la Conferencia de Embajadores que pedirá el aval del Congreso, requerido por la ley de seguridad, para ambos despliegues. En el caso de Ucrania, ante la perspectiva de un acuerdo con Rusia para poner fin a la invasión, y en el de Palestina cuando se avance en la "tarea de pacificación".

El Gobierno está encontrando serias resistencias entre los socios del arco izquierdo del Congreso al envío de militares españoles a Ucrania y trata de arrastrarlos mostrando una política exterior "coherente" y sin dobles varas de medir. En esta línea, Sánchez enfoque su posición con respecto a Gaza, Ucrania o Venezuela en una misma línea de defensa del derecho internacional, del derecho internacional humanitario y la paz frente a la "ley del más fuerte". En el caso de Ucrania, además, según ha remarcado esta mañana, se trata de participar en la seguridad colectiva de Europa. Si hay despliegue de tropas en otras latitudes, se ha preguntado, "cómo no lo vamos a hacer en Europa?".

Sin eufemismos diplomáticos, Sánchez ha seguido endureciendo el tono contra la intervención de EEUU en Venezuela y su amenaza anexionista de Groenlandia. "No se puede aceptar como país ni como Gobierno, no debemos callarnos ante amenazas tan explícitas", arengó ante "aquellos que quieren imponer la ley de la selva para debilitar el marco multilateral".

Más allá de las palabras de condena, respecto a las relaciones con EEUU, Sánchez ha asegurado que "somos europeos, transatlánticos y una Administración proatlántista, pero el atlantismo no significa vasallaje". En este sentido, rechazó cualquier relación que no esté basada "de igual a igual", bajo la base de la colaboración para la definición de objetivos comunes.

Sánchez ha vuelto a insistir en su oferta para mediar con el Gobierno venezolano y la oposición en aras de facilitar una transición democrática que derive en elecciones libres. "Su futuro lo tienen que decidir los venezolanos", subrayó, "no un país extranjero e intereses ajenos a los venezolanos". El Gobierno ya acusó a Donald Trump de invadir Venezuela para "apropiarse de sus recursos naturales".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, advertía este miércoles que el envío de tropas a Ucrania es solo una posibilidad futura. "En estos momentos no hay ningún plan de paz como tal. Todavía ni siquiera hay un alto el fuego. Lo que hay es un esbozo de ideas que ayer se trataron en París para un posible plan de paz", matizaba el jefe de la diplomacia. Asimismo, sostenía que que cualquier eventual paso español o europeo se encuadraría en la legalidad internacional y precisa que, si el envío se produce por petición del propio Estado afectado, no sería imprescindible un mandato de Naciones Unidas, imposible por lo demás porque Rusia lo vetaría. Precisamente, Sumar condiciona su apoyo a que el despliegue se produzca bajo bandera de la ONU.

"España, un actor global"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha inaugurado este jueves la X Conferencia de Embajadores, donde se darán cita la mayoría de los 130 embajadores españoles acreditados en todo el mundo para analizar el convulso panorama internacional, al que se ha sumado ahora la situación en Venezuela tras la operación de EEUU Bajo el lema "España un actor global", el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reúne este jueves y mañana, viernes, a los embajadores de España en el exterior, en un foro que clausurará el rey Felipe VI, el día 9, y en el que el ministro defenderá un orden internacional basado en reglas y en el respeto de los principios democráticos frente a posiciones que apuestan "por la ley de la selva·.

La conferencia, que reúne todos los años a los jefes de las misiones diplomáticas en el extranjero, se celebrará en la sede del Ministerio y contará con la participación de varios miembros del Gobierno y también intervendrá en los debates, como invitado, el ministro de Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar. Durante las dos jornadas de trabajo, según un comunicado de Exteriores, participarán también los secretarios de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores; el subsecretario y los directores de AECID y el Instituto Cervantes que, junto a los embajadores, abordarán los retos de la situación política internacional.

Entre ellos, la búsqueda de la paz en Ucrania y en Gaza, con soluciones "basadas en el respeto del derecho internacional", y el compromiso con la Unión Europea, un proyecto "de paz, democracia y convivencia", y la crisis sobrevenida en Venezuela después de que EE.UU lanzara el sábado una operación relámpago en Venezuela, capturando a su presidente, Nicolás Maduro y a su esposa, y anunciara sus planes de controlar el país. Las intenciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de comprar Groenlandia sin descartar una acción militar y la posibilidad de que España pueda enviar tropas a Ucrania en un eventual proceso de paz, como ha planteado Sánchez tras asistir el 6 de enero a la reunión de París de la Coalición de Voluntarios, son otras cuestiones que saldrán en esta conferencia.