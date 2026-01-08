Iglesia
La Conferencia Episcopal puntualiza que el acuerdo con el Gobierno sobre abusos es "temporal"
Los obispos señalan que el Gobierno "ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la Renta".
EP
La Iglesia católica y el Gobierno han firmado este jueves un acuerdo que durará un año, prorrogable otro año más, por el que la Iglesia se compromete a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales mientras que el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social.
Así lo avanza la Conferencia Episcopal en un comunicado en el que matiza que se se trata de "una vía temporal" con "una duración de un año" (prorrogable otro año), para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario.
La CEE ha precisado que, para la firma del acuerdo, "el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social", como solicitaba la Iglesia.
Además, los obispos señalan que el Gobierno "ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la Renta".
Desde la CEE también han puntualizado que el sistema establecido "no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes".como solicitaba la Iglesia.
- Córdoba registra -3,7 grados este miércoles y se prepara para recibir la borrasca Goretti
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- «Estoy más contento que los ganadores»: Cardeña y Villanueva del Duque celebran el primer premio de la Lotería del Niño
- Finalizan los trabajos de electrificación de la antigua estación de Peñarroya
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- De dos a tres carriles por sentido y una nueva glorieta en Las Palmeras: así será el tramo que queda de variante Oeste
- El cerramiento de El Arcángel, cada vez más cerca: Urbanismo licita la obra por 1,6 millones
- El PSOE de Córdoba exige cámaras de vigilancia en el parking de Miraflores ante la 'oleada de robos