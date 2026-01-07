Vaivén
Llevan a la Fiscalía al torero Fran Rivera y Vito Quiles por pedir a Trump que ataque a Sánchez
El exsenador de Compromís Carles Mulet envía sendos escritos por delitos de traición o provocar contra el orden constitucional
Redacción
El exsenador de Compromís Carles Mulet se ha convertido en las últimas horas en una especie de denunciante en serie de posibles delitos de odio vinculados al ataque de Estados Unidos a Venezuela, con el secuestro y detención de Nicolás Maduro. No le hizo mucha gracia que el torero Fran Rivera felicitara a Donald Trump por su actuación contra Venezuela, y además le invitase a hacer lo mismo en España. "Hay que seguir, mire para acá, que aquí hay cosas que huelen a chamusquina", dijo el matador de toros en un vídeo a través de su redes sociales.
"A ver si la Fiscalía abre diligencias, os animo a presentarlo en vuestras demarcaciones provinciales", respondió en X Mulet, tras compartir una denuncia presentada contra Rivera ante la Fiscalía para que ese material sea analizado, por si quiere actuar de oficio. Cree que puede darse un delito de traición, de provocación pública, o provocación a delitos contra el orden constitucional, entre otros.
Minutos después ha presentado otro escrito alertando de un tuit del agitador Vito Quiles, con una foto área del Palacio de la Moncloa y la reseña: "Estimado presidente Trump, el nuestro vive aquí".
"Si alguien quiere presentar la denuncia le paso la plantilla, entras en la sede electrónica del Registro Electrónico Común, y buscas Fiscalía General del Estado o la Provincial de cada caso, y en dos minutos lo tenéis", animaba a sus seguidores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- La magia de los Reyes y la ilusión de los cordobeses vencen al frío y la lluvia
- «Estoy más contento que los ganadores»: Cardeña y Villanueva del Duque celebran el primer premio de la Lotería del Niño
- Finalizan los trabajos de electrificación de la antigua estación de Peñarroya
- Transportes adjudica la modificación del proyecto del último tramo pendiente de la variante Oeste de Córdoba
- La Aemet advierte de heladas en Córdoba: un frío arrebatador toma la provincia y hasta aquí bajará el termómetro
- El PSOE de Córdoba exige cámaras de vigilancia en el parking de Miraflores ante la 'oleada de robos
- Adiós a José Mingorance, el único internacional español del Córdoba CF y líder de la defensa de su época dorada