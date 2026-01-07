Sumar evita oponerse al envío de tropas a Ucrania pero la condiciona al mandato de la ONU o la OSCE

El envío de tropas españolas a Ucrania que plantea Pedro Sánchez genera turbulencias en el Sumar, ala minoritaria del Gobierno de coalición. La coalición de partidos ha afrontado en las útimas horas un debate sobre su postura que adoptar, y pese al rechazo frontal a esta decisión de sectores como Izquierda Unida, el espacio político ha emitido un comunicado donde evita oponerse al envío de tropas, aunque lo condiciona al mandato de organismos internacionales como la ONU o la OSCE, y siempre tras la firma de un acuerdo de paz.

A última hora de la tarde de este miércoles, 24 horas después de que el presidente de Gobierno se abriese a este envío de tropas, la coalición de Sumar emitió un comunicado donde evitaba rechazar la desisión, que Sánchez condicionó a la firma de un acuerdo de paz. "El cese el fuego en Ucrania es un paso fundamental tras cuatro años de guerra abierta, destrucción y muerte", comenzaba.

La coalición de izquierdas se abría a permitir el envío, que tendría que aprobarse en el Congreso de los Diputados, aunque fijando una serie de requisitos: "En función de las condiciones que se den, eso puede incluir la participación de tropas españolas", señalaba Sumar. Una misión que sería para "la "observacion y verificación en Ucrania de un acuerdo de cese al fuego que permita el fin de los combates y siempre bajo un mandato multilateral como la OSCE o NNUU -Naciones Unidas".

La elección de estos dos organismos internacionales no es baladí; hasta ahora Izquierda Unida exigía como condición sine qua non la existencia de un acuerdo en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia tiene poder de veto. La OSCE -Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa- también tiene la presencia de Rusia y también requiere unanimidad para tomar decisiones de calado, lo que otorga a cada uno de sus 57 Estados participantes un poder de veto.

La posición oficilal de la coalición Sumar exhibe las diferentes sensibilidades entre los partidos que la forman. Así, Izquierda Unida es quien ha abanderado el ala más dura contra este tipo de políticas, algo relevante al tener a la ministra Sira Rego en el Gobierno y cinco diputados en el Congreso. La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha evitado pronunciarse sobre esta propuesta del presidente y ha delegado la otma de posición en el comunicado de la coalición.

IU: "Sería entrar en la guerra"

A diferente de la tibieza mostrada por Sumar en el comunicado, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, sí se mostró radicalmente en contra del envío de tropas que planteó Sánchez este martes desde París, donde anunció una ronda de contactos la semana que viene con los grupos parlamentarios del Congreso para analizar el envío, que estaría en todo caso condicionado al fin de la guerra.

“La próxima semana contactaré solo con la mayoría de grupos de la Cámara para plantearles cómo deberíamos sumarnos desde España y cuál debería ser nuestra contribución, siempre y cuando se acuerde ese alto el fuego”, informó tras la reunión de la Coalición de Voluntarios. Esa cita tuvo entre sus asuntos el despliegue de tropas internacionales en Ucrania, una opción defendida por Francia, Reino Unido y Turquía.

En el caso de España, el presidente Pedro Sánchez manifestó desde París su disposición a intervenir en una eventual misión de paz en Ucrania, siempre que se alcance previamente un acuerdo de alto el fuego y se diseñe un marco de garantías de seguridad en el país. “Por primera vez, desde hace cuatro años que se inició la invasión de Putin a Ucrania, empiezan a cobrar forma un marco de seguridad que puede permitir, eventualmente, que termine la guerra y se alcance una paz justa y duradera en Ucrania, que es lo que hemos venido defendiendo los europeos desde el principio de esta agresión por parte de Putin”, aseguró desde París.

Para hacer efectiva la decisión, tiene que aprobarse en el Congreso de los Diputados, donde no está claro el apoyo de los socios del Gobierno. Podemos ya ha expresado su rechazo y tampoco tendrá el apoyo cerrado de Sumar, donde Izquierda Unida ha sido el primero que avanzó su rechazo. "No vamos a apoyar en ningún momento el envío de tropas que tengan el mínimo riesgo de acabar confrontando en un conflicto", defendió Santiago en una entrevista en Cadena Ser a última hora del martes.

El dirigente condicionó cualquier envío a que la decisión se tomara bajo el mandato de la ONU y tras un acuerdo del Consejo de Seguridad, donde Rusia tiene poder de veto. Además, reclamó que hubiera un acuerdo entre Rusia y Ucrania y que se desplegaran "fuerzas de observación de interposición para el cumplimiento del acuerdo", detalló Enrique Santiago, que continuó advirtiendo que "lo que no vamos a aceptar desde luego es ir a una guerra".

Sánchez condicionó el envío de tropas españolas a la firma de un alto al fuego con ciertas garantías, algo que, sin embargo, no convence al portavoz parlamentario de IU, para quien "los términos que plantea Macron son confusos y peligrosos". El dirigente criticó que el planteamiento de hecho por Macron en la Coalición de Voluntarios, que reúne a 35 países para abordar la guerra de Ucrania. Así, censuró que el primer ministro francés planteara "una fuerza multinacional bajo la dirección de Francia y Reino Unido no para supervisar la tregua, sino para asegurar la reconstrucción de las fuerzas de Ucrania y respaldar la disuasión ante Rusia", comenzó, antes de zanjar: "Eso es respaldar la confrontación, eso es entrar en una guerra".

Yolanda Díaz guarda silencio

Yolanda Díaz, este miércoles en una entrevista en TVE, ha evitado pronunciarse sobre el posible envío de tropas españolas a Ucrania, cuando le han preguntado por la ronda de contactos convocada por Sánchez la próxima semana. En este punto, la dirigente se ha limitado a pedir a los partidos que tomen posición frente a Trump: "Yo espero que las fuerzas políticas de este país por una vez estén a la altura de las circunstancias", señaló.

La vicepresidenta segunda del Gobierno también evitó pronunciarse hasta en dos ocasiones sobre si España debe responder a EEUU cerrando las bases de la OTAN en enclaves como Rota o Morón; un asunto que Díaz ha esquivado, llegando a reconducir al conductor del programa: "No nos centremos en el dedo sino en la luna. Hay una intervención en Venezuela, se está vulnerando la legalidad internacional. Permítame que abra un poco el foco", comentó, evitando posicionarse sobre este punto. Una diferencia de sensibilidad respecto a IU, que aboga por la salida de España de la OTAN, con el consiguiente cierre de las bases en suelo español.