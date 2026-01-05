Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por "apuntalar" la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro

La organización Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en los procedimientos abiertos en torno al Gobierno .-caso Koldo, hidrocarburos, Begoña Gómez, hermano de Sánchez- ha presentado una querella este domingo en la Audiencia Nacional contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por varios delitos consistentes en "apuntalar" la operativa de la presunta organización narcoterrorista de Nicolás Maduro, el conocido como cartel de los Soles.

La querella, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se basa en la actualización de la acusación a la que se enfrenta Maduro ante las autoridades judiciales en Nuevo York, y sostiene que el expresidente español habría intervenido en hechos susceptibles de encaje en delitos como el tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Aseguran que tras analizar las vías legales en Estados Unidos y el "indictment" (escrito de acusación) hecho público en relación con Maduro, su esposa Cilia Flores y otras personas acusadas en dicho país existe la posibilidad de trasladar a España la persecución de posibles responsabilidades del expresidente por su relación con el régimen chavista.

Sostiene que la actuación de Rodríguez Zapatero " no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar" la operativa de la estrutura criminal atribuida a Maduro, reforzando su "capacidad de actuación su cobertura exterior y su continuidad".