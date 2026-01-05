Ayuso afirma que el “derecho principal” violado en Venezuela es el de la vida con crímenes de lesa humanidad, torturas y desapariciones

"Evidentemente, nadie defiende que se rompa la soberanía nacional de otro país [...], pero es que ahora mismo [Venezuela] es un Estado criminal funcional, una narcodictadura", ha zanjado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al ser preguntada este lunes por la intervención militar del Gobierno de Donald Trump en Caracas. En una entrevista con Espejo Público, la líder de la Comunidad de Madrid ha esquivado las dudas sobre la operación estadounidense para secuestrar a Nicolás Maduro y tomar el control de facto del país venezolano, afirmando que "habrá que dar un voto de confianza a quien hace algo" contra los excesos de la dictadura chavista.

Según Ayuso, pese a todas las sombras que planean sobre ella - la violación del derecho internacional, la falta de planes claros para un cambio de régimen y una transición hacia la democracia, y el rechazo a la legitimidad de Edmundo González y de Corina Machado-, van "faltar años en la historia para agradecer esta operación", pues ha permitido poner fin a décadas de violaciones de los derechos humanos de los venezolanos y a todo un sistema de "narcoterrorismo" auspiciado y sufragado por el entorno de Maduro.

"Después de un éxodo de 8 millones de personas, después de las torturas, de la hambruna, de las persecuciones y de la muerte, ¿el qué se violenta ahora?", ha cuestionado la presidenta sobre el cuestionamiento a la legalidad de la actuación de la administración Trump, recordando que una potencial intervención de la ONU tendría que haber contado con el visto bueno de Rusia y China, quienes también "se han lucrado con el sufrimiento del pueblo venezolano". Todo ello mientras España y la Unión Europa "miraban para otro lado", ha reprochado Ayuso, quien se ha preguntado si van a "pedir perdón" por ello a los venezolanos.

Ante a esta supuesta inacción, la presidenta popular considera que Venezuela "estará mejor hoy que ayer” tras la intervención de Estados Unidos, aunque ha matizado que esta debe conducir a la liberación inmediata de presos políticos y convocatoria de elecciones democráticas con garantías. "Y ahí nadie puede entrar porque ahí es cuando un Estado se convierte en soberano", ha apuntado, antes de añadir que "sin duda el mundo entero mira a María Corina Machado como la líder indiscutible del futuro" del país.

Volviendo a las críticas por el laissez faire desde España, Ayuso le ha puesto nombres y apellidos al acusar a José Luis Rodríguez Zapatero de “blanquear” al régimen de Maduro y de haberse lucrado con su papel en Venezuela. "Aquí el único que se ha ido lucrando ha sido Zapatero y tantos otros que fueron a las elecciones a decir que no había nada y que eran impecables, y han blanqueado al régimen y han permitido que se haya financiando redes" de narcotráfico.

De acuerdo con Ayuso, el expresidente español se encuentra entre las 64 personas que están siendo investigadas por Estados Unidos por estar supuestamente involucrado en el tráfico de drogas al país norteamericano. "Hace falta que de una vez dé explicaciones", ha reclamado, de porqué ha "representado" y "buscado siempre la legitimación" de la dictadura chavista; así como de "por qué ha hablado en nombre del Reino de España en tantas ocasiones sin dar una sola explicación" al respecto.

Siempre con el beneplácito del PSOE, que "le ha protegido y le ha dado en todo el momento carta blanca para que hiciera y deshiciera todo lo que le ha venido a mano durante estos años", ha asegurado. "Debería dar una rueda de prensa urgente, y por cierto irá a comparecer al Senado, que el Partido Popular se lo va a pedir, para contar qué está haciendo, qué ha hecho, cómo no vio nada, de qué vivió y por qué ha estado siempre cooperando necesariamente con la dictadura y con este narcoestado", ha insistido Ayuso.

La postura de Ayuso difiere de la sostenida este mismo lunes por la cúpula nacional del partido. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, ha hablado esta mañana en la SER. Si bien ha afirmaod que la captura de Maduro representa un "hecho histórico", la “derrota del mal” y la caída de un régimen “dictatorial, represor y corrupto”; sí ha reconocido que existen dudas sobre si la operación ordenada por Donald Trump pudo vulnerar el derecho internacional. Según Gamarra, el futuro de Venezuela debe pasar por una transición liderada por quienes tengan legitimidad democrática, recordando el proceso electoral de julio de 2024 y rechazando que Delcy Rodríguez, a la que tacha de cómplice de la dictadura, pueda dirigir esa etapa.

En una entrevista posterior en Cuatro, la presidenta de la Comunidad ha ratificado sus palabras, afirmando que el "derecho principal" que ha sido violado en Venezuela es "el de la vida, que es el más importante", como demuestran los informes de organismos internacionales que han venido advirtiendo de "crímenes de lesa humanidad, torturas y asesinatos extrajudiciales". También de "redes de narcotráfico a nivel transnacional", ha añadido Ayuso, cuyo "compromiso a la seguridad de Estados Unidos" es la "causa final" que ha llevado al Gobierno norteamericano a "tomar esta decisión".