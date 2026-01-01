Acusaciones
Una concejal del PSOE señala por acoso laboral al delegado del Gobierno en Extremadura y este lo niega
La edil ha recurrido a los canales internos del partido para acusar a José Luis Quintana, presidente de la Comisión Gestora del PSOE en la comunidad
EFE
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha desmentido las acusaciones de acoso laboral difundidas por una militante de su partido, el PSOE, en redes sociales.
En un mensaje en su cuenta de X, Quintana, presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura tras la dimisión de su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, niega esas acusaciones difundidas este jueves por varios medios de comunicación.
"Ante lo publicado hoy por algunos medios, quiero desmentir rotundamente las acusaciones que una militante está difundiendo en redes. No ha existido ningún tipo de persecución y esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí. Lo que se afirma en sus redes es rotundamente falso", indica el delegado del gobierno extremeño.
Según explican algunos medios de comunicación, una concejal socialista de Extremadura ha denunciado a Quintana por los canales internos habilitados por el PSOE.
De acuerdo con su denuncia, el delegado del gobierno de esa comunidad la habría acosado y amenazado, y conseguido que el entonces secretario general Miguel Ángel Gallardo la expulsara como trabajadora del partido.
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- El Ayuntamiento de Puente Genil estudia acudir a los tribunales para recurrir su exclusión definitiva de los fondos EDIL
- Adjudicada la esperada restauración de la ermita de la Aurora en Córdoba
- Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
- Dcoop compra la antigua factoría de Zumosol en Palma del Río para instalar su fábrica de zumo
- Ya es 2026: miles de cordobeses comparten las uvas desde Las Tendillas
- El Ayuntamiento de Córdoba busca ya alternativas para la Cabalgata de Reyes Magos por si llueve el 5 de enero
- La Nochevieja se crece en Córdoba: último tardeo del año a pesar del frío