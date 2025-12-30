El abogado que logró la declaración de la periodista que comió con Mazón pide que Feijóo comparezca en Catarroja

El abogado que logró con su recurso la declaración de la periodista que comió con Carlos Mazón, Maribel Vilaplana, ha solicitado a la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia de Catarroja número 3 que acuerde la declaración testifical del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de forma presencial en Catarroja en lugar de por medios telemáticos, como acordó ayer la magistrada en un auto, en el que también solicitaba a Feijóo que también remita, de forma voluntaria, los mensajes que intercambió con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024.

Escritos enviados por correo electrónico al juzgado el 24 de diciembre

La causa de la dana no descansa ni en el paréntesis navideño que prevé un periodo inhábil a efectos de notificaciones entre el 24 de diciembre y el 6 de enero. Una "tregua" que se saltó el mismo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo al enviar el 24 de diciembre de 2025 al correo electrónico del juzgado tres escritos con el contexto y los mensajes que le remitió Carlos Mazón entre las 20.08 y las 23.30 del 29 de octubre de 2024. Y que el Partido Popular filtró a medios de Madrid en plenos preparativos de la Nochebuena.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra no esperó al final del paréntesis navideño y el lunes 29 de octubre dictó un auto, notificado también a las partes en el que también reenvíaba los tres escritos remitidos por Feijóo, le reclamaba los mensajes que el líder del PP envió a Mazón y accedía a su declaración de forma telemática desde el Congreso de los Diputados.

Un auto que hoy ha recurrido el letrado de Algemesí, Ximo Esteve, que representa a una víctima de esta localidad de la Ribera Alta. El abogado alega que permitir a Feijóo declarar desde su despacho en el Congreso "quiebra el principio de igualdad de armas, que exige igualdad no solo formal, sino real y perceptible". Recuerda que en la causa de la dana "otros testigos han comparecido presencialmente, incluso cargos públicos con habilitación legal similar [como Pilar Bernabé o el actual presidente de la Generalitat, Juanfra Pérez Llorca], sin que sin que conste imposibilidad material alguna para el desplazamiento del señor Núñez Feijóo".

Escrito de la Asociación de víctimas mortales del 26 de diciembre

La Asociación de víctimas mortales de la dana, que solicitó la declaración de Feijóo, presentó un escrito el 26 de diciembre en el que solicitaba a la magistrada que reclamara a Alberto Núñez Feijóo "con carácter previo a su declaración testifical, copia íntegra (mensajes recibidos y mensajes enviados) del chat de conversaciones mantenidas con el señor Mazón Guixot".

"Intención de colaborar con la justicia"

Unos mensajes que al incorporarse a la causa, "completarían el contexto expuesto por el testigo, señor Núñez Feijóo, en su escrito de 24 de diciembre de 2025, sino que se materializaría esa intención de colaborar con la Justicia, como haría en cualquier circunstancia, pero con más razón en este caso, en honor a las víctimas de la dana y sus familiares, tal y como refiere el propio testigo en su precitado escrito", aseguraban los letrados de la asociación, Vicente Simó y Julio Ibáñez.

Sólo aportó los mensajes de Mazón

Una petición a la que accede la magistrada de la dana que incorpora a la causa el acta notarial remitida por Feijóo con los mensajes de Carlos Mazón, pero sin los comentarios del presidente del Partido Popular, que únicamente los contextualizaba en un escrito aparte. Por ello solicita a Núñez Feijóo que entregue voluntariamente sus mensajes con el expresidente de la Generalitat´, Carlos Mazón.

Necesidad de acceder al "contexto completo"

Ruiz Tobarra explica que "un mensaje como 'gracias, Presi', que se verifica a las 20:08 h, o 'luego te cuento' a las 20:09 h, o la referencia a que 'estamos desbordados' a las 21:45 h, entre otros, justifica efectivamente, que dichos WhatsApp, así como el resto de los aportados, pueda entenderse su significado en el marco de una conversación". Por ello acuerda "para que, de manera fehaciente, pueda verificarse dicha contextualización, en su contenido y en el momento de respuesta o comunicación ulterior del señor Mazón, comuníquese nuevamente al testigo señor Alberto Núñez Feijóo la posibilidad de aportar voluntariamente a esta causa los mensajes de WhatsApp que forman parte íntegra de la conversación y que hubieran sido remitidos por el señor Núñez Feijóo al señor Mazón en el mismo día 29 de octubre de 2024".

La aportación de los mensajes es "voluntaria"

Aunque la magistrada de Catarroja no se pisa los dedos y recuerda que sus decisiones se enmarcan en "la absoluta voluntariedad en la aportación [de los mensajes], así como de la manifestación expresada en el escrito presentado del deseo del testigo de colaboración con la instrucción, quien aportó el acta notarial de los mensajes que recibió del señor Mazón".

Accede a que declare desde el Congreso por videoconferencia

Respecto a la petición de Feijóo de declarar por videoconferencia desde el Congreso de los Diputados, la magistrada accede a la petición, porque así se lo permite el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que mencionaba Feijóo en su solicitud y que, en su apartado 5, contempla la posibilidad de que diputados y senadores declaren desde su despacho oficial.

La magistrada responde al líder del PP que "esta Juez no puede sino acceder a la petición formulada, de que se efectúe la declaración testifical desde su despacho oficial en el Congreso, a través de medios telemáticos, de conformidad con el referido precepto invocado por el testigo, en el que se ampara, vía webex".

Desplazamientos "más lejanos y peor comunicados"

Aunque recuerda "respecto del principio de igualdad, [que] efectivamente se han producido desplazamientos desde lugares más lejanos, y peor comunicados". E, incluso, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé que "ostenta idéntico privilegio" según la Lecrim "declaró en el juzgado". Por ello, recuerda al líder del PP que "la posibilidad que tiene el testigo de comparecer ante este juzgado para declarar presencialmente en la fecha señalada" para el próximo 9 de enero.

Sólo el investigado Argüeso pidió declarar por videoconferencia

Una comparecencia presencial con la que han cumplido todos los testigos sin excepción. Únicamente el investigado Emilio Argüeso, representado por el abogado autodenominado jefe jurídico del pseudosindicato Manos Limpias José María Bueno Manzanares, lo intentó, pero la jueza lo descartó recórdandole que familiares y personas lesionadas con evidente dificultad habían comparecido de forma presencial.

"Familias que sufrieron un infierno, cuyo dolor no se ha mitigado"

Presencialidad que se justifica por "la gravedad de lo sucedido" que la magistrada recuerda. "La pérdida de 230 vidas, los lesionados, así como un grandísimo número de familiares afectados por la pérdida, cuyos perjuicios morales han sido extremos, en un entorno completamente devastado. La causa atestigua cómo un gran número de familiares vieron desaparecer a sus familiares ante sus ojos, se remitieron mensajes de despedida previos al fallecimiento, familias que han perdido a varios de sus miembros de forma repentina, incluso niños, y personas mayores totalmente desvalidas, existen daños psíquicos en sus familiares que se prolongan en el tiempo. Familias completamente truncadas que sufrieron un auténtico infierno aquel día y los días siguientes, y cuyo dolor no se ha mitigado. Todo ello en un entorno en el que la recuperación material dista mucho de haberse producido en su integridad", señala la jueza de la dana.