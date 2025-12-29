La jueza de la dana pide a Feijóo sus mensajes con Mazón y le permite declarar por videoconferencia
Laura Ballester
La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia de Catarroja número 3 accede a la petición de la declaración testifical del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por medios telemáticos y le exige también los mensajes que inercambió con Carlos Mazón el 29 de octubre.
La Jueza alude en su resolución al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que menciona Feijóo en su solicitud y que, en su apartado 5, contempla la posibilidad de que diputados y senadores declaren desde su despacho oficial. En este sentido, la Magistrada apunta que "esta Juez no puede sino acceder a la petición formulada, de que se efectúe la declaración testifical desde su despacho oficial en el Congreso, a través de medios telemáticos, de conformidad con el referido precepto invocado por el testigo, en el que se ampara, vía webex".
Del mismo modo, puntualiza que "todo ello sin perjuicio de la posibilidad que tiene el testigo de comparecer ante este Juzgado para declarar presencialmente en la fecha señalada".
- ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
- Los embalses de Córdoba registran en 2025 el mejor cierre de los últimos siete años
- El Ayuntamiento de Córdoba autoriza dos cotillones esta Nochevieja en el Club Hípico y Club Figueroa
- Suspendido el espectáculo navideño de ballet aéreo en Córdoba debido a la lluvia
- La estatua del Gran Capitán en Córdoba
- El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
- Los futuros hoteles que se construirán en Córdoba acercarán la oferta a las 9.000 plazas
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística