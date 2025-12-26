Podemos irá en solitario a las elecciones de Aragón del 8 de febrero

Podemos Aragón concurrirá en solitario a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero. La formación podemista apuesta por María Goicoechea como candidata a la presidencia del Ejecutivo autonómico. Los morados "lamentan" no haber llegado a un acuerdo con otros partidos políticos, como Izquierda Unida o Sumar, con los que ha habido conversaciones en las últimas jornadas para lograr un pacto que nunca se ha dado en la historia política de la comunidad autónoma. Y que, a todas luces, no se va a dar antes de que acabe el día, el último para registrar coaliciones para los comicios.

"Podemos Aragón propuso en las últimas semanas a otros actores de la izquierda conformar una candidatura que siguiera el modelo de Unidos por Extremadura", defienden fuentes de la formación morada. Las mismas fuentes lamentan que "esa propuesta no ha sido aceptada por el resto de las formaciones". La intención de los podemistas era replicar el modelo extremeño, que alcanzó "el 10% de los votos". Una quimera que la izquierda aragonesa a la izquierda del PSOE nunca ha sabido resolver.

Fuentes de Podemos destacan a este diario que el objetivo de su partido para los comicios es "poner en pie a una izquierda para avanzar en derechos y hacer frente a la derecha y a la extrema derecha". Según la formación morada, pese a ir en solitario su candidatura es "amplia y plural, encabezada por María Goicoechea".

El partido recuerda que su candidata ha obtenido el 88% de apoyo de la militancia y su papel como directora del Instituto Aragonés de la Mujer. El proceso de primarias fue denunciado por Andoni Corrales, único diputado autonómico de Podemos en la pasada legislatura y enfrentado desde hace casi dos años con la nueva dirección, al considerar que no cumplía con el reglamento interno de la formación.