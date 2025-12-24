Junqueras se verá con Sánchez para "obligarlo a cumplir" los pactos con ERC

ERC anunció por sorpresa la semana pasada que tiene una cita con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a principios del próximo año para abordar todas las incertidumbres que sobrevuelan la legislatura en el Congreso por los escándalos que se le acumulan al PSOE. Este miércoles el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, ha hablado por primera vez del asunto. En una entrevista con EFE ha dicho que en esta reunión buscará "obligar" al Ejecutivo a cumplir los pactos suscritos con ERC, como el de la nueva financiación para Cataluña.

Junqueras y Sánchez se han visto, al menos públicamente, solo en dos ocasiones y de eso hace mucho. La primera fue en 2016, cuando Junqueras era vicepresidente del Govern catalán y Sánchez había recuperado el liderazgo del PSOE. La segunda fue en 2019 en el pleno del Congreso, cuando el líder de ERC salió brevemente de la cárcel para asumir el acta de diputado, que luego perdería. En esta tercera cita el republicano aspira a "obligar al Partido Socialista a cumplir con lo que ha firmado" porque "todos saben que, en general, el PSOE no hace", sino que "se le obliga a hacer".

Esquerra tiene varios frentes abiertos con los socialistas que pasan tanto por los despachos de la Generalitat como por los de la Moncloa. Aparte de la financiación, también se negocia el traspaso de Rodalies y la creación de un consorcio en Cataluña que tenga encomendada la misión de seguir de cerca el cumplimiento por parte del Estado de las inversiones en infraestructuras que presupuesta para Catalunya. Los datos de ejecución presupuestaria del Estado en Catalunya siempre generan controversia. Los republicanos admiten que las conversaciones están encarriladas, pero añaden que no se puede dar nada por hecho.

La reunión entre ambos no tiene fecha, pero ERC quiere que sean "cuanto antes mejor". Además, para Junqueras también sería conveniente que Sánchez hiciera una ronda de contactos con el resto de socios de la investidura: "Estamos convencidos de que cuanto más hablen con todos, mejor". Para los republicanos es importante que Sánchez escenifique puentes con todos los aliados para transmitir que el mandato actual, pese a todas las turbulencias, sigue teniendo sentido.

"Tiene suficientes líos en su casa como para que pueda permitirse el lujo de no hablar con el conjunto de las fuerzas democráticas", ha dicho Junqueras, en relación con los casos de presunta corrupción y acoso sexual que afectan al Gobierno y al partido socialista.

Modernización de la justicia

Más allá de los acuerdos pendientes y de los escándalos del PSOE, Junqueras también quiere abordar con el presidente medidas de regeneración democrática, como la "modernización" de la judicatura española. "Es evidente que el sistema judicial español sigue siendo en muchos aspectos heredero de la vieja dictadura. Debe modernizarse, todo el mundo sabe que no funciona", ha dicho.

Sin mencionarlo explícitamente, con esta reforma judicial Junqueras también se refiere a su caso y al de otros líderes del 'procés' como Carles Puigdemont (Junts), a los que no se les está aplicando la amnistía por la negativa del Tribunal Supremo a hacerlo. Esta situación impide a Junqueras volver a presentarse a unas elecciones, cuando lo que ambiciona es ser el próximo candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat. De hecho, ha empezado una gira por Cataluña para explicar su candidatura, aunque ahora mismo no se pueda dar por segura.