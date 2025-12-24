La jueza rechaza investigar al delegado del Gobierno en Madrid por los incidentes en la Vuelta al no ver "una mínima apariencia delictiva"

La jueza de Madrid Luisa María Prieto ha dado carpetazo a la denuncia interpuesta por Manos Limpias contra el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín , por su posible responsabilidad en los incidentes en la etapa final de la Vuelta Ciclista a España. Según el auto de inadmisión conocido este miércoles, concluye que los hechos "carecen de tipicidad".

"Faltando una mínima y preliminar apariencia delictiva, no existiría propiamente 'notitia criminis' por lo que ninguna relevancia tendría la comprobación de los hechos denunciados ni tampoco, en consecuencia, la apertura de una instrucción judicial", agrega la resolución, que da respuesta a una denuncia presentada por Manos Limpias.

La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid incoó hace unos días diligencias para revisar la denuncia, que fue presentada el pasado mes de septiembre por unos hechos que los denunciantes calificaban de "fracaso del dispositivo policial organizado por la Delegación del Gobierno", de cara a las movilizaciones pro palestinas que se celebraron coincidiendo con el evento deportivo. El anuncio de estas diligencias coincidió con el archivo de la imputación que pesaba contra Martín Aguirre por malversación en el caso Begoña Gómez.

La denuncia presentada sumaba a las lesiones los delitos de imprudencia grave con resultado de desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad, así como prevaricación administrativa. Señalaba que el dispositivo policial que se montó para el evento deportivo "a juicio de todos los sindicatos policiales, resultó insuficiente" y las órdenes dadas a los agentes estaban "únicamente ceñidas a un plan de propaganda y de actuar con guante blanco para no molestar a los manifestantes" pro palestinos.

"No existe" delito

La jueza se muestra contundente al señalar que, en este caso, "el delito que se dice cometido, desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad con imprudencia grave, no existe", y sobre las supuestas lesiones advierte que para imputar este tipo penal "es preciso el dolo sobre los hechos, y la falta de diligencia respecto del resultado".

Así, y con respecto al delegado del gobierno en Madrid, incide en que la denuncia le atribuye responsabilidad penal por los desórdenes causados con motivo de unas determinadas protestas ciudadanas durante el desarrollo de un evento deportivo, haciéndole "responsable de los actos realizados por otros" que provocaron, según Manos Limpias, lesiones a los agentes durante el ejercicio de sus funciones, que estaban dirigidas a garantizar el desarrollo del evento. "Se está en realidad, en presencia de una queja de un tercero, el denunciante, a las directrices del denunciado frente al desarrollo de un evento, que tiene su cauce al margen del derecho penal", concluye.

Según mantenían los denunciantes, los antidisturbios manifestaron que "se les mandó al operativo con las manos atadas, sin órdenes específicas durante el desarrollo de los actos de violencia, y sin ninguna planificación y protocolo que pudiera evitar" las lesiones que sufrieron. Durante los tumultos se produjeron dos detenciones y 25 policías resultaron heridos, añadían en su denuncia, solicitando que se les citara a declarar para que testifiquen sobre lo ocurrido.