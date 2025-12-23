Guardiola iniciará en breve los contactos para formar gobierno "sin líneas rojas"

La presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, iniciará "en breve" los contactos para formar gobierno tras las elecciones del 21D. La consejera portavoz, Elena Manzano, asegura que la negociación se afrontará "sin líneas rojas" y con todos los escenarios abiertos: el PP no se cierra ni a la abstención del PSOE ni tampoco a un nuevo gobierno de coalición con Vox.

"Predisposición absoluta", ha señalado Manzano al término del Consejo de Gobierno, que se ha reunido este martes por primera vez en funciones. Guardiola iniciará la ronda de contactos anunciada la noche electoral "a la mayor celeridad posible" y siempre teniendo como única línea roja "el bien de Extremadura". Al respecto, la consejera ha señalado que está en juego la estabilidad de Extremadura y que la región siga creciendo como ha hecho en estos dos últimos años de gobierno del PP.

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, en la sala de prensa de la Junta para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno. / JUNTA DE EXTREMADURA

Todos los escenarios abiertos

En este escenario, Manzano apela nuevamente a la responsabiliad del resto de partidos ante el mensaje que han lanzado los ciudadanos en las urnas, y que a su juicio es que quieren que María Guardiola siga siendo presidenta para dejar atrás la situación de bloqueo. En este contexto, "todos los escenarios son posibles", ha instido.

Sin concretar fechas para iniciar esos contactos, y en relación al PSOE, Manzano ha explicado que están esperando a que se haga efectiva la dimisión de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, y que se designe a un nuevo interlocutor, con el deseo de que sea alguien que "vele por los intereses de Extremadura". "Seguro que así ese diálogo será mucho más fluido y efectivo", ha pronosticado.

Dimisión de Gallardo

Sobre la decisión adoptada por Gallardo de renunciar a la secretaría general, la portavoz de la Junta ha mostrado su "respeto máximo y absoluto", si bien ha subrayado que una "caída estrepitosa de 10 diputados" a cualquier líder de un partido "le haría llegar a esa misma conclusión".

Y en el caso de Vox, y sobre si es posible que vuelva a formarse un gobierno de coalición, Manzano ha apuntado que "no es ninguna novedad", puesto que "no hay líneas rojas en este momento".