Rebeca Torró reconoce el mal resultado en Extremadura y asegura que el PP es "más rehén de los ultras"

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha reconocido este domingo los malos resultados del PSOE en las elecciones de este domingo en Extremadura, tras la clara victoria del PP y la derrota del candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, cuya continuidad al frente del partido condicionan en Ferraz a lo que decida la ejecutiva socialista extremeña en su reunión de mañana. Más información

