Una 'estocada' de la asistente de Begoña Gómez hiere la imparcialidad de los magistrados de la sección 23 de Madrid

En un escrito a la sección vigésimo tercera de la Audiencia de Madrid, el abogado José María de Pablo destaca que la versión que han dado en el auto del 5 de diciembre pasado es incorrecta ya que no refleja la realidad cuando sostiene que en el nombramiento de Cristina Álvarez en 2018 como asistenta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, “sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo para el mejor ejercicio de la función, sino que se hace recaer en una persona de su máxima confianza”.

Y además da la puntilla con el razonamiento de nombrar a esa persona de confianza “no para que dirigiese sus pasos por un complicado mundo de formalidades, de ceremonias y actos oficiales sino para asegurarse el fiel cumplimiento del fin supuestamente propuesto”.

Esto es: el plan delictivo de Begoña Gómez.

Ya apuntamos en nuestra amplia investigación de este domingo que el auto del 5 de diciembre extrapolaba un ejemplo que había servido de fuente de inspiración, que, sin embargo, no se citaba.

Era el de Elvira Fernández, Viri, esposa del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien nombró a su amiga María Valle Ordoñez de Carbajal como asistente, quien formalmente asumió el cargo de “coordinadora para asuntos relacionados con la Presidencia”.

Sosteníamos: “Aunque no lo dice, la Sala se inspira en el caso de Ordoñez de Carbajal para afirmar que se debe nombrar a alguien de protocolo. Porque la asistente de Viri, precisamente, había sido jefa de protocolo de Rajoy (2004-2011) y de la ministra de Administraciones Públicas Julia García Valdecasas”.

Pero es que, Viri, además, no tuvo solo una asistente. Contó también con el actual diputado del Congreso de los Diputados, Jaime de los Santos, que tampoco era experto en protocolo.

Extrapolar el ejemplo de Valle Ordoñez de Carbajal indica que quienes elaboraron el auto del 5 de diciembre -en respuesta a recursos elevados del mes de septiembre de 2025- con tiempo suficiente para verificar, prefirieron poner un ejemplo parcial que choca con todos los antecedentes

De Pablo, que ha decidido dar una estocada suave -ha presentado un recurso de aclaración destacando que los magistrados han cometido un “involuntario error material”. Porque, recuerda, ya en un oficion remitido al juzgado (41 de la Audiencia de Madrid, cuyo titular es Peinado) “la realidad ess que todos los asistentes de todos los presidentes del Gobierno de la democracia han recaído de la máxima confianza de cada esposa de cada presidente y nunca en expertos en protocolo.

En esa lista Viri, recuerda De Pablo, tuvo como asistente a Jaime de los Santos (y en su escrito el letrado aporta una foto de ambos, donde De los Santos carga con bolsas de regalo de una tienda exclusiva de Madrid) que era experto en historia del arte pero sin formación ni conocimiento en protocolo pero de la máxima confianza de la esposa del presidente.

El letrado explica que así ha sido en los casos de Carmen Romero (Lourdes Lorenzo Llorente), de Ana Botella (Cristina Alonso, profesora de EGB), de Sonsoles Espinosa (Celia Muñoz y Ana María Pérez).

La estocada es sutil porque el escrito insiste en que se trata de un error material involuntario y da como prueba de que la ley sobre el concepto de personal y de libre designación y personal eventual, cuyo nombramiento se debe precisamente a la confianza (ley 40/215).

Pero una cosa es la esgrima y la cortesía procesal y otra el hallazgo de nuestra investigación. Según informamos, la Sala de la sección 23 -con ponencia del magistrado Bergés de Ramón- cita como ejemplo de autoridad, sin citarla, el caso de una de las asistentes de Elvira Fernández, el de María Valle Ordoñez de Carbajal. Porque, precisamente, el ponente, y los otros dos magistrados que se fiarón de él, solo se basó en tal caso porque ilustraba su punto de vista predeterminado. A saber: que el caso de Begoña Gómez en su nombramiento de Cristina Álvarez es único.

José María de Pablo, como afirmábamos, había cogido adecuadamente su espada -o florete- en línea con los consejos de Doutreval, el profesor de esgrima de Dijón, en la película Sacaramouche, 1952.

"Piensa en esto. Una espada es como un pájaro. Si la agarras con demasiada fuerza, la ahogas; si la agarras con demasiada suavidad, sale volando”.