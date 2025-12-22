Convocadas 17.986 plazas para acceder a un empleo público en la Administración del Estado

La Secretaría de Estado de Función Pública ha publicado este domingo, 22 de diciembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una nueva convocatoria de empleo público con un total de 17.986 plazas para el acceso a distintos cuerpos de la Administración General del Estado (AGE). La organización de los procesos selectivos ha sido encomendada a la Comisión Permanente de Selección.

La convocatoria incluye plazas tanto de turno libre como de promoción interna en cinco cuerpos y escalas de los subgrupos C2, C1 y A2. En concreto, se ofertan puestos en los cuerpos de Auxiliares de la Administración del Estado, Administrativos, Técnicos Auxiliares de Informática, Gestión de la Administración Civil del Estado y Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado.

Distribución de las plazas

En detalle, el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2) contará con 1.700 plazas de turno libre, de las cuales 156 se reservan para personas con discapacidad, además de 720 plazas de promoción interna. Para el Cuerpo General Administrativo (C1) se convocan 2.512 plazas de acceso libre -230 de ellas para el cupo de discapacidad- y 6.178 plazas de promoción interna.

El Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática (C1) dispondrá de 1.030 plazas de turno libre, con 186 reservadas para discapacidad, y 340 de promoción interna. En el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2) se ofertan 1.356 plazas de acceso libre, 266 de ellas para personas con discapacidad, junto a 2.950 plazas de promoción interna. Por último, el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (A2) contará con 680 plazas de turno libre y 520 de promoción interna.

Requisitos de titulación

Para acceder a las plazas del subgrupo C2 será necesario estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En el caso del subgrupo C1, se exigirá el título de Bachiller o Técnico, mientras que para las plazas del subgrupo A2 se requerirá una titulación universitaria, como Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado.

Plazos y procedimiento

Las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica mediante el modelo oficial 790, disponible en el Punto de Acceso General. El plazo de inscripción será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE.

Toda la información relativa al desarrollo de los procesos selectivos, así como las notificaciones, se gestionará por medios electrónicos a través del Punto de Acceso General, la Carpeta Ciudadana y la sede electrónica del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Refuerzo del empleo público

Según destaca el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, esta convocatoria se enmarca en la estrategia del Consenso por una Administración Abierta, con el objetivo de reforzar el empleo público, atraer y retener talento y garantizar procesos selectivos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.