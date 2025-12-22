EH Bildu anuncia un pacto con el Gobierno para prorrogar la prohibición de los desahucios a personas vulnerables

A poco más de una semana de que termine el año, EH Bildu ha anunciado un pacto con el Gobierno de Pedro Sánchez para ampliar algunas de las medidas sociales que decaía el próximo 31 de diciembre. En concreto, fuentes de la formación abertzale explican que el acuerdo incluye la prórroga de un año de la prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional, la prohibición de los cortes de suministros básicos y el mantenimiento del bono social eléctrico.

Como cada año en estas fechas desde la pandemia de covid, los socios de izquierdas del Ejecutivo de coalición llevaban semanas demandando la prórroga de aquellas iniciativas del "escudo social" que construyó el Gobierno en 2020 y que aún resisten. La medida principal es la prórroga de la prohibición que prohíbe ejecutar un desahucio a personas vulnerables sin que haya una alternativa habitacional. Podemos llevaba días exigiendo a Sánchez que anunciara este paso si quería seguir contando con su apoyo en la legislatura.

Finalmente, y como ya ocurrió en otras ocasiones, el pacto ha llegado de la mano de EH Bildu, uno de los socios más leales del Ejecutivo. Según han difundido a través de una nota de prensa, será en los "próximos días" cuando el Consejo de Ministros apruebe un real decreto con todas estas medidas y que, ya en enero, deberá ser refrendado por el Congreso. Además, reivindican que ha sido una "intensa" negociación y el trabajo "discreto y constante y la presión" de varios colectivos los que han logrado que el Ejecutivo cediera al pacto.

"Con este acuerdo volvemos a reafirmar y reiterar con hechos nuestra voluntad de mejorar las condiciones de vidas de la ciudadanía vasca, así como de los y las trabajadoras del Estado y sus pueblos", subraya la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, en unas declaraciones ofrecidas por la propia formación en la nota de prensa. Además, lanzan un guiño al Gobierno al asegurar que van a "seguir trabajando a lo largo de la legislatura" para ampliar los derechos sociales, dejando claro su respaldo a que Sánchez continúe en Moncloa.