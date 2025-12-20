Secciones

El PP descarta el "pucherazo" en Extremadura pero cree que había que denunciar el robo porque afectaba al derecho a voto

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Políticas Sociales del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha asegurado que el planteamiento de su partido ante el robo en una oficina de Correos en Extremadura en el que, además de dinero se llevaron 124 votos, que "no es de pucherazo", sino que "había que denunciar lo ocurrido". Más información

