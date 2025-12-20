Con un guiño a Robe y a ritmo de los Sanguijuelas: Así fue el cierre de campaña de Irene de Miguel
La candidata de Unidas Podemos afirmó que "frente a aquellos que solo entienden el odio y la avaricia, nosotros, como hermanos, repartiremos amores, lágrimas y sonrisas". A ritmo de la música de Sanguijuelas del Guadiana arengó a los presentes con un "a por las urnas el 21 de diciembre".
Últimos vídeos
ELECCIONES EN EXTREMADURA
DIRECTO | Comparecencia de Miguel Ángel Gallardo tras las elecciones en Extremadura
ELECCIONES EN EXTREMADURA