Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería de NavidadCórdoba CFMigas Cruz BlancaEl tiempoElecciones en ExtremaduraNuevos barriosMaría AuxiliadoraMenús navideñosSebastián VenturaAnuario del olivar
instagramlinkedin
Con un guiño a Robe y a ritmo de los Sanguijuelas: Así fue el cierre de campaña de Irene de Miguel

Con un guiño a Robe y a ritmo de los Sanguijuelas: Así fue el cierre de campaña de Irene de Miguel

S. GARCIA

Con un guiño a Robe y a ritmo de los Sanguijuelas: Así fue el cierre de campaña de Irene de Miguel

S. GARCIA

Badajoz
RRSS WhatsAppCopiar URL

La candidata de Unidas Podemos afirmó que "frente a aquellos que solo entienden el odio y la avaricia, nosotros, como hermanos, repartiremos amores, lágrimas y sonrisas". A ritmo de la música de Sanguijuelas del Guadiana arengó a los presentes con un "a por las urnas el 21 de diciembre".

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents