S. GARCIA

Con un guiño a Robe y a ritmo de los Sanguijuelas: Así fue el cierre de campaña de Irene de Miguel

La candidata de Unidas Podemos afirmó que "frente a aquellos que solo entienden el odio y la avaricia, nosotros, como hermanos, repartiremos amores, lágrimas y sonrisas". A ritmo de la música de Sanguijuelas del Guadiana arengó a los presentes con un "a por las urnas el 21 de diciembre".