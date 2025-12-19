PSOE y Sumar se reúnen para abordar los supuestos casos de corrupción y denuncias de acoso

El PSOE y Sumar se reúnen este viernes para abordar los presuntos casos de corrupción y las denuncias internas por acoso sexual contra varios exdirigentes socialistas, en un encuentro exigido por los de Yolanda Díaz, que esperan una respuesta contundente de su socio de Gobierno para relanzar la relación.

La reunión tendrá lugar después de que Sumar haya exigido una remodelación urgente del Gobierno y cambios profundos para responder a los casos de supuesta corrupción en el entorno del PSOE y las denuncias internas por acoso sexual en el partido y haya denunciado el "inmovilismo" de los socialistas frente a esos escándalos.

En el encuentro, del que no han trascendido detalles como el lugar y la hora, participarán la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y miembros de su equipo, mientras que se desconoce quiénes serán los representantes de Sumar.

Para Sumar la reunión debe ser un punto de inflexión tras la que el PSOE actúe y de muestras de que el Ejecutivo seguirá ampliando las políticas sociales acordadas por ambos partidos en su acuerdo de coalición. El PSOE, por su lado, insiste en que actuó desde el primer momento tanto contra los presuntos corruptos como ante las denuncias por acoso y afronta la reunión con voluntad de entendimiento para seguir gobernando y agotar la legislatura.

Una posición que ha defendido el jefe del Ejecutivo y secretario general socialista, Pedro Sánchez, quien ha subrayado que pese a las discrepancias lógicas por ser formaciones políticas distintas y con una cultura diferente, hay muchas cosas que unen a los dos partidos. La principal, ha dicho, es la hoja de ruta de avances que se está llevando a cabo y que, ha insistido, se prolongará hasta 2027.

La de este viernes es la segunda reunión que mantienen ambos partidos para evaluar y diagnosticar el estado del acuerdo entre ambas formaciones. La primera tuvo lugar en julio, en el Congreso, tras la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su implicación en el caso Koldo, y a ella acudieron varios ministros de ambas partes del Gobierno.