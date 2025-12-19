Guardiola sigue diciendo que se "ha robado la democracia" pese a que la Guardia Civil lo descarta

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección en las elecciones autonómicas, María Guardiola, mantuvo este viernes que se "ha robado la democracia" por la sustracción de 124 votos de la oficina de Correos en Fuente de Cantos (Badajoz) porque "es inédito que desaparezcan votos a 3 días de unas elecciones".

La Guardia Civil ya ha concluido que los autores fueron delincuentes comunes que aspiraban a hacerse con los 14.000 euros que había en la caja fuerte, pero Guardiola no le quitó ni un ápice de gravedad. "Si es que las conclusiones dan igual cuáles sean", afirmó en declaraciones a los medios en Talayuela (Cáceres), donde arrancó el cierre de campaña. "Yo no sé cuál es el objetivo de un ladrón, lo que sé es que hay alguien que está robando en la oficina de Correos a 3 días de unas elecciones el derecho a votar de este de extremeños. Y esto es denunciable, pero no denunciable por el PP, es que deberíamos haber salido todos diciendo esto", sostuvo.

Guardiola defendió que ella se ha limitado a denunciar "un hecho objetivo", que es este robo. Y dijo que le "sorprende" que el resto de los partidos, que también podrían verse afectados por esta sustracción –aunque los afectados pueden volver a votar– no hayan condenado los hechos o se hayan dado por "aludidos".

Repreguntada por si ha sido imprudente al agitar el fantasma de un pucherazo y afirmar que "nos están robando la democracia", Guardiola replicó que "claro" que mantiene esta declaración porque "es inédito que en una democracia" como la española "desaparezcan votos a tres días de unas elecciones". En este sentido, remarcó que se le "ha hurtado" a 124 extremeños el derecho a votar y que, si la Junta Electoral les volverá a permitir que inserten su papeleta, es porque el PP así lo ha solicitado.

Además, se mostró visiblemente molesta al ser interpelada por los reproches de la oposición, que le han acusado de alimentar las dudas sobre el proceso electoral para tapar los últimos escándalos de su partido. "Esa acusación sí que es muy grave", replicó porque, a su juicio, están deslizando que ha sido ella quien ha "robado" los votos o quien ha "mandado a alguien a robar". Guardiola denunció que la recta final de campaña de la oposición está repleta de "mucho nerviosismo", "pocos valores", "poca ética" y "juego muy sucio", y llamó a una movilización masiva en las urnas.