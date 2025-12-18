Reproches y pactos guían el debate de Gallardo, Fernández y De Miguel en RTVE marcado por la ausencia de Guardiola

Los reproches entre partidos, las alusiones a posibles pactos post-electorales y la situación de los extremeños en temas como los servicios públicos han centrado el debate electoral celebrado esta noche en RTVE de cara a los comicios extremeños del próximo domingo, día 21.

El debate, con participación de los candidatos a la Presidencia de la Junta de Extremadura por parte del PSOE, de Vox y de Unidas por Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, Óscar Fernández Calle e Irene de Miguel, respectivamente, ha estado marcado igualmente por la ausencia en el mismo de la 'popular' María Guardiola, que declinó la invitación, cuestión que han recriminado los asistentes.

Conducido por Xavier Fortes, y con una duración de 75 minutos, la cita ha servido para que los tres representantes políticos planteen sus posicionamientos sobre cuestiones como la continuidad de Almaraz, el futuro del mundo rural, los impuestos o la situación de la Sanidad.

Igualmente, el candidato de Vox ha recriminado en varias ocasiones al socialista Miguel Ángel Gallardo que esté procesado por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz cuando él era presidente.

Así, tras calificar como "más que un presunto delincuente" a Gallardo, el candidato de Vox le ha acusado de "fabricar ad hoc" un puesto para el hermano de Pedro Sánchez. "Es una estafa y una vergüenza para los extremeños que usted esté aquí", ha espetado a Gallardo, "un presunto delincuente".

Gallardo, de su lado, ha considerado que Vox pretende "embarrar el debate" al aludir a su situación judicial, porque "todo es fruto de una denuncia falsa de un sindicato falso que se engordó con artículos falsos". "Soy inocente, la justicia lo va a demostrar", ha remarcado el candidato socialista.

Pactos

En cuanto a posibles pactos tras el 21D, Gallardo ha augurado que "si pueden van a gobernar juntos Guardiola y Fernández Calle", aunque considera que "a Guardiola le va a salir un poquito más caro el acuerdo"; y se ha mostrado dispuesto a gobernar él con una "mayoría progresista" si dan los números.

"En la región sólo hay dos caminos, el del PP y Vox que ya lo conocemos y que es un fracaso, o gobernar con una mayoría progresista", ha señalado en alusión a un posible acuerdo postelectoral PSOE-Unidas por Extremadura.

"Reconozco que si hay una mayoría progresista podremos proteger y blindar la sanidad, la educación, reforzar la dependencia de los mayores y sobre todo dar esperanzas a nuestros hijos", ha ahondado el candidato socialista.

En respuesta a su planteamiento, la candidata de Unidas por Extremadura ha coincidido en que de cara a las elecciones "hay una alternativa de un bloque reaccionario y conservador, y un bloque progresista", aunque ha matizado que ella a lo que aspira es a "liderar el bloque progresista", y ha añadido que incluso para ello considera --en alusión a Gallardo-- que "algunos tendrán que dar un paso a un lado" tras el 21D.

"Yo aspiro a liderar el bloque progresista y tengo muy claro que algunos tendrán que dar un paso a un lado, porque ya no va de si Gallardo tiene una cuita judicial, sino de cuestiones también como su aforamiento y cómo entró en la Asamblea", ha reseñado De Miguel.

En este sentido, ha defendido que a su juicio "el PSOE se merece una reflexión profunda después del 21 de diciembre", y ha añadido que "a veces la mochila que uno lleva es incompatible con llegar a un acuerdo con fuerzas progresistas", ha indicado en referencia a la situación judicial del candidato socialista.

Irene de Miguel también ha remarcado que PP y Vox "en el fondo se entienden perfectamente" y que, por tanto, gobernarán juntos si tienen oportunidad; algo en lo que ha coincidido Gallardo.

Mientras, el candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, ha rehuido referirse a posibles pactos post-electorales, ya que "hay que esperar a ver qué pasa el día 21" y hablar ahora sobre ello es "muy atrevido".

En todo caso, sí que ha remarcado que el "único" pacto que mantiene Vox es con los ciudadanos para que "llegue a Extremadura el cambio que Guardiola ha robado a los extremeños"; y ha recriminado el "verdadero pacto" que, según ha indicado, mantienen el PP y el PSOE en Europa y en instituciones en Extremadura como la Diputación de Cáceres o el Ayuntamiento de Cáceres. "Son ustedes lo mismo", ha indicado.

Mensajes a los ciudadanos

Como mensaje directo a los ciudadanos, Gallardo ha señalado que él quiere ser presidente para "recuperar el tiempo perdido" porque los extremeños saben que las pasadas elecciones las ganó el PSOE pero "un pacto entre PP y Vox trajo a este fracaso"; y ha afirmado que la candidata del PP, María Guardiola, "ni siquiera ha querido venir a defender su gestión" en el debate de hoy.

"Nos jugamos una Extremadura diferente, donde los servicios públicos vuelvan a ser de calidad. Quiero ser presidente para volver a crear empleo, blindar la sanidad pública, construir vivienda", ha añadido.

A su vez, Fernández Calle ha recordado que en 2023 los extremeños votaron "un cambio" en Extremadura para "dejar atrás la corrupción de Sánchez y Gallardo", pero Guardiola "dinamitó el acuerdo pactando con Sánchez la llegada de inmigrantes y menas a Extremadura"; y ha subrayado que el suyo es un partido "completamente fiable".

De su lado, Irene de Miguel ha señalado que ella quiere ser presidenta "para devolver la dignidad a Extremadura", una tierra "olvidada y saqueada" que lleva "muchos años" en el "vagón de cola" de muchos indicadores."Nos estamos jugando el futuro de nuestros servicios públicos", ha incidido, porque las derechas "quieren deteriorar lo que es de todos y darle ese negocio a unos pocos", ha añadido.

Economía, políticas sociales y regeneración

Así, Gallardo, Fernández Calle y De Miguel han planteado los posicionamientos de sus formaciones en temas como la economía y la energía; las políticas sociales; y la regeneración democrática, sin faltar tampoco alusiones repetidas a la corrupción política.

De este modo, el candidato del PSOE ha incidido en que la 'popular' María Guardiola "ha dañado" las políticas sociales; el de Vox ha afirmado que PSOE y Unidas en realidad "no" defienden a las mujeres al "excarcelar a violadores"; y la de Unidas ha alertado de las "privatizaciones" que han llevado por ejemplo a que la Sanidad esté "rota" actualmente en Extremadura.

Tras apuntar que las políticas sociales son las que "más han despreciado" PP y Vox en Extremadura, Gallardo ha subrayado que "la candidata ausente", en alusión a Guardiola, ha "dañado" esta materia, de tal modo que "como siga una legislatura más acabará con los servicios públicos como derechos", ha advertido.

Como propuestas, si consigue gobernar ha garantizado la asistencia en Atención Primaria "en 48 horas", y se ha comprometido a la "homologación" salarial de los docentes extremeños con los del resto del país.

A su vez, Fernández Calle ha acusado al PSOE y Unidas por Extremadura de no defender en realidad, ha dicho, a las mujeres, "excarcelando a violadores". "Son ustedes un peligro para las mujeres, señor Gallardo", ha alertado.

En cuanto a las propuestas de Vox, ha señalado que si logra gobernar mejorará la Sanidad y la Educación eliminando dinero de los "chiringuitazos". "Los extremeños quieren que sus impuestos vayan a lo realmente importante, y no a la corrupción como con Gallardo", ha indicado. Ha recordado también su propuesta de reducir de 65 a 33 diputados en la Asamblea.

De su lado, Irene de Miguel ha centrado su debate en que la sanidad está "rota" en Extremadura tras el paso por el poder de María Guardiola, debido a las "privatizaciones que ponen la vida en riesgo".

Asimismo, como propuestas, ha abogado por recuperar la gratuidad de los comedores escolares, hacer "efectiva" la "homologación" salarial de los docentes, y dotar a la UEx de una financiación "adecuada".