El PP pide a Interior que investigue el robo de votos por correo en Extremadura

El Partido Popular exige al Ministerio del Interior que investigue el robo de votos por correo en Badajoz, ocurrido a pocos días de las elecciones autonómicas

El secretario general del PP, Miguel Tellado.

Mariano Alonso Freire

El Partido Popular (PP) pone el grito en el cielo por el robo de votos por correo en una oficina de Fuente de Cantos (Badajoz) la madrugada del jueves, a cuatro días de las elecciones autonómicas en Extremadura. En un mensaje en las redes sociales, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, solicita al Ministerio del Interior "que despliegue todos los medios necesarios para investigar lo sucedido e impedir que vuelva a repetirse".

