Podemos exige retirar todos los reconocimientos a Adolfo Suárez al dar verosimilitud a una denuncia de "agresión sexual"

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al Gobierno y al Congreso que retiren todos los "reconocimientos institucionales" que se han concedido a Adolfo Suárez, el que fuera el primer presidente de España en democracia. Lo ha hecho después de que se haya publicado que una mujer ha presentado una denuncia ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional contra Suárez como presunto autor de un delito de violencia sexual durante la década de los 80.

"Comparezco ante las gravísimas informaciones que hemos conocido esta mañana sobre Suárez, que habría agredido sexualmente y de manera continuada a una menor de edad en los años 80, cuando ella tenía 17 años", ha comenzado Belarra, haciéndose eco de la información publicada por Infolibre, según la cual una mujer interpuso la pasada semana una denuncia ante la Policía Nacional en la que explica las presuntas agresiones sexuales que sufrió por parte de Suárez entre 1983 y 1985.

Así, Belarra ha pedido directamente que se le retiren todos los "reconocimientos institucionales" que se han concedido al expresidente del Gobierno, empezando por suprimir su nombre del aeropuerto madrileño Adolfo Suárez Madrid-Barajas, todos los bustos y cuadros que haya de él en instituciones públicas, así como cualquier otro reconocimiento. "Hay que ser muy valiente, tener una gran fortaleza para dar un paso adelante y señalar a un agresor que ha recibido los más altos reconocimientos políticos en este país", ha sentenciado la líder morada, agradeciendo la valentía de la víctima.

El "silencio"

"Desde Podemos queremos denunciar cómo se ha construido el poder en España durante tantísimo tiempo, cuántos padres de la democracia, cuántos hombres de estado que han subido a un pedestal, que nos han dicho que había que admirar, reconocer y citar en realidad eran agresores sexuales y pedófilos que han construido su poder sobre ese pacto de caballeros y sobre una cantidad ingente de privilegios", ha denunciado Belarra en una rueda de prensa en el Congreso.

En este sentido, ha asegurado que se "sorprendería" de que dirigentes de PP, PSOE o Vox "denunciaran este gravísimo caso", porque a lo que se han dedicado ha sido proteger "la impunidad de los agresores que tienen poder" en España. No obstante, ha puesto en valor la acción de los movimientos feministas que consiguen sacar a la luz estos casos: "Las leyes feministas en este país nos protegen a las mujeres en cada vez más. Estamos más protegidas y nos atrevemos a alzar más la voz. [...] Ya basta de impunidad de los agresores, de silencio, y es la hora de que toda la información salga a la luz y bajemos del pedestal a todos esos hombres de estado que, en realidad, no eran tales".