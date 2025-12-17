Juan Carlos I pidió acceder al archivo de su padre para escribir su biografía, pero la Zarzuela se lo negó

Cuando Juan Carlos I empezó a pensar en escribir sus memorias cayó en que los archivos de su padre, Don Juan, podrían refrescarle algunos de los episodios de su vida. Habló con Zarzuela y pidió verlos. No le dejaron. El encargado de responderle con una negativa fue Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey con Felipe VI entre 2014 y 2024.

Según fuentes del entorno de Juan Carlos I, el que fuera máximo colaborador del actual Monarca argumentaba que ese material es una herencia de “los españoles”, no de él. El emérito tuvo años para desempolvar esos archivos de su padre cuando estaba en el trono pero, como se lamenta en su libro, “Reconciliación”, no lo hizo. “Cuando murió, en 1993, no me tomé el tiempo de profundizar en ellos y no sé lo que contienen. Tal vez habría encontrado nuevas claves para comprender mi destino. Sé que en la actualidad se están catalogando. Espero tener algún día la oportunidad de descubrirlos”, escribe.

Preguntada la Zarzuela sobre la fase en la que se encuentra la catalogación del material, una portavoz ha respondido que la tarea de indexación ya se ha acabado y que el proceso lo han llevado a cabo “expertos” archiveros en el Palacio de la Zarzuela. La decisión de abrir las cajas y descubrir su contenido fue de Camilo Villarino, que sucedió a Alfonsín en febrero de 2024 como jefe de la Casa.

El acceso al material

Respecto a la negativa que Juan Carlos recibió para poder consultar el contenido y el argumento de Alfonsín de que esos archivos son de “los españoles”, la Zarzuela asegura que va a encargar un “informe jurídico” para concretar la propiedad. El asunto no es baladí. Javier Moreno Luzón, ganador del Premio Nacional de Historia de España 2024, recuerda que Don Juan no fue Rey (Francisco Franco eligió a su hijo, Juan Carlos I, como su sucesor) y, por tanto, se puede entender que sus pertenencias son de sus herederos y no de la sociedad española. Moreno Luzón, en todo caso, defiende que los papeles de Don Juan deberían poder consultarse por parte de los investigadores. Los elementos personales y papeles oficiales del dictador, que sí fue jefe de Estado, se lamenta, siguen en manos de una fundación privada, algo que considera un escándalo, por mucho que la fundación esté en vías de extinción.

A Juan Carlos I le molestó mucho la negativa de Alfonsín. Así lo explican fuentes de su entorno, que aseguran que estaba "muy quejoso" con la decisión de la Casa de no darle acceso a la documentación. El emérito vio en esa posición el intento de dificultarle la redacción de sus memorias, algo que ha hecho igualmente.

El enfrentamiento con Franco

Varios historiadores consultados apuntan a la luz que podrían arrojar los archivos de Don Juan a algunos pasajes de su vida que fueron trascendentales para la historia de España. Por ejemplo, cuando decidió hacer público el Manifiesto de Lausana, el 19 de marzo de 1945. Don Juan rompió con la dictadura de Franco, un régimen que veía "inspirado" en los "sistemas totalitarios de las potencias del eje", que perdieron pocas semanas después la segunda guerra mundial. El padre de Juan Carlos I instaba a Franco a dejar el poder y a reinstaurar la monarquía en su persona, como heredero de Alfonso XIII, que había muerto tres años antes. El dictador no le perdonó nunca ese Manifiesto lo que se fue traduciendo con los años en una pésima relación que acabó con su descarte como sucesor en la jefatura del Estado y la apuesta por Juan Carlos.