El Gobierno ultima otro paquete de transferencias a Euskadi antes de final de año como gesto para retener al PNV

El Gobierno central ha fijado con el vasco una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias para el próximo 29 de diciembre, según ha confirmado este miércoles el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Sobre la mesa está un paquete de competencias que reclaman históricamente desde el ejecutivo vasco. Entre ellas, la de más calado tiene que ver con las prestaciones por desempleo. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo evitan concretar las materias que se transferirán a la espera de cerrar unas negociaciones que, habitualmente, no se cierran hasta “el último momento”.

Lo que sí está claro es que el Gobierno quiere mostrar voluntad de cumplir con las exigencias de los nacionalistas vascos y lanzar un mensaje de entendimiento para retener su apoyo en el Congreso. Todo ello, en un contexto de máxima tensión con los socios de la investidura tras la crisis provocada por los nuevos casos de corrupción en el Gobierno y de acoso sexual en el PSOE. La reunión no será al máximo nivel, entre Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales, pues este encuentro bilateral no está previsto hasta el segundo trimestre del próximo año.

La última reunión entre Sánchez y Pradales se produjo el pasado mes de julio, en un contexto igualmente complicado para el Gobierno tras el escándalo por el caso Cerdán. Entonces, sirvió para aliviar en parte la congestión con el impulso a medidas pendientes del pacto de investidura.

El lehendakari se fue de La Moncloa con un paquete de transferencias bajo el brazo, incluido el deseado primer bloque de la Seguridad Social, que ahora pretenden culminar los jeltzales. Ya en aquel momento, Pradales advirtió que "el Gobierno español tendrá la reválida antes de finalizar este año". La máxima de los socialistas es que esta transferencia, “en ningún caso”, suponga “romper la caja única".

La intención para el traspaso de la Seguridad Social pasa por avanzar por fases, diferenciando las prestaciones no contributivas, el subsidio de desempleo y las prestaciones de paro, que vinculan a diferentes ministerios. En el Ejecutivo pusieron el freno a esta transferencia desde el principio de la legislatura, pero durante los últimos meses se han producido conversaciones discretas para desencallarlo.

Para intentar recomponer al bloque de investidura, el Gobierno se ha abierto a una ronda de contactos con los representantes de estas formaciones, que incluirá la primera reunión entre Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Este viernes, además, se celebrará una reunión entre los dos partidos que forman la coalición, PSOE y Sumar, a nivel de secretarios de Organización.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, exigió tras los escándalos que cercan al Gobierno una "remodelación profunda" del Consejo de Ministros. Algo que rechazaron en Moncloa desde el primer momento. El único cambio, sobrevenido, y "puntual" será el de la ministra de Educación y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. No por la crisis que azota al Ejecutivo, sino por el adelanto de las elecciones en Aragón para el próximo 8 de febrero, a las que la también líder de los socialistas en este territorio concurre como candidata del PSOE.

El comodín de la amenaza de PP y Vox

ERC, PNV, EH Bildu o Podemos vacilan sobre su respaldo al jefe del Ejecutivo, cada vez más “difícil de sostener” y hay quienes, como el PNV, que ya apuntan a la convocatoria de elecciones. "O el PSOE consigue detener esta hemorragia de escándalos o el presidente Sánchez tendrá que convocar elecciones ya, porque así no se puede aguantar año y medio", sentenciaba el presidente del Euskadi Buru Batzar, Aitor Esteban.

Tanto en público como en privado, en el Gobierno se echa mano también del comodín de la amenaza de un Gobierno de PP y Vox para apretar las filas y llamar la atención sobre posicionamientos que consideran precipitados. Se apela a una “responsabilidad histórica” de la izquierda para frenar esta alternativa.

No se ahorran en este sentido análisis de política comparada, desde la reciente victoria electoral de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile hasta el “desmantelamiento del Estado de derecho” que se estaría fomentando desde la Administración de EEUU bajo la presidencia de Donald Trump. La máxima del Gobierno pasa así por alejar cualquier sensación de fin de ciclo. Para ello son conscientes de que deben neutralizar los avisos de sus socios y de ahí que les pidan tiempo.