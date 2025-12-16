Sumar solicita al PSOE una reunión urgente de la coalición para arrancar medidas de Gobierno y paliar la crisis

Sumar aumenta la presión sobre el PSOE y le solicita formalmente una "reunión urgente" tras la crisis abierta en el Gobierno por el goteo de casos de presunto acoso sexual y los numerosos frentes judiciales, al que la semana pasada se sumó la detención del expresidente de la SEPI y los registros en varios ministerios. El socio minoritario de Gobierno ha exigido "relanzar" la legislatura con cambios en el Consejo de Ministros y una agenda social. La primera de las propuestas fue rechazada este mismo lunes por Pedro Sánchez, que descartó una remodelación de Gobierno. Pero en Sumar insisten en que esta medida se acabará adoptando e insiste en mantener sus reclamaciones.

En un comunicado emitido este martes por los partidos de Sumar, solicitan al PSOE "una reunión urgente para analizar la situación actual, conocer las medidas que tiene pensado implementar para hacer frente a la corrupción y los casos de acoso sexual y laboral, así como los cambios necesarios en el seno del gobierno para acordar qué medidas sociales y en defensa del derecho a la vivienda impulsaremos de manera inmediata desde el Gobierno de coalición".

Con este paso, el ala liderada por Yolanda Díaz intenta aprovechar la crisis para impulsar medidas sociales que permitan cambiar de pantalla y de paso ganar fuerza dentro del Ejecutivo y a ojos del electorado, después de las serias dificultades que han venido encontrando estos dos años para impulsar su agenda, ante la falta de presupuestos, una palanca para poder arrancar acuerdos al ala socialista.

Noticia en ampliación