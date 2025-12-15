Sánchez hace balance del año en medio de los escándalos de acoso y corrupción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este lunes en rueda de prensa para realizar el habitual balance de final de año, en un momento muy difícil para el Ejecutivo y el PSOE por el goteo de denuncias de acoso sexual contra algunos dirigentes y los casos de presunta corrupción.

En la comparecencia, que tendrá lugar a las 12:00 horas, Sánchez efectuará un balance del curso político y presentará el informe periódico de rendición de cuentas 'Cumpliendo', informan fuentes de la Presidencia del Gobierno.

Las denuncias de acoso y abusos sexuales de los últimos días contra una decena de dirigentes socialistas han impactado directamente en una de las principales banderas del PSOE, como es el feminismo, aunque el partido trata de capearlo asegurando que están actuando "con contundencia y transparencia". Está será una de las principales cuestiones que se prevé que copen la rueda de prensa de Sánchez, que ha expresado este domingo su determinación de seguir gobernando pese a los escándalos, como lo serán también los últimos episodios de presunta corrupción vinculados con el entorno socialista.

Esta semana ha concluido para el PSOE con la puesta en libertad con medidas cautelares de la ex militante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la empresa Servinabar, ambos investigados en el caso Koldo. Mientras tanto, siguen en prisión provisional sin fianza el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García.

A toda esta situación se suma la fragilidad parlamentaria del Gobierno, que se ha vuelto a evidenciar al hilo de las denuncias de acoso contra el PSOE, empezando por sus socios en el Gobierno de coalición, que le han exigido a Sánchez una remodelación profunda del Ejecutivo, que el presidente no contempla. Junts, que había roto con el PSOE, tiende ahora la mano a sus enemigos políticos de ERC para negociar con los socialistas y sacar algún rédito para Cataluña de la "implosión" en la que ve al Ejecutivo. Y el PNV -uno de los apoyos de investidura más fieles- ha avisado de que o el PSOE frena esta "hemorragia de escándalos" o Sánchez tendrá que convocar elecciones ya, porque así no se puede aguantar hasta que acabe la legislatura.

Además, a esta recta final de 2025 se suman las elecciones extremeñas del 21 de diciembre, a las que el PSOE concurre en sus horas más bajas y con encuestas adversas, de modo que todo apunta a que tendrá su primera derrota en las urnas del nuevo ciclo electoral.