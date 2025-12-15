Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CiberestafasCompraventa de viviendasEncuesta AndalucíaEl tiempoRegreso BRI XAceiteFotografía de bodaCorduba Colonia PatriciaPerros de asistencia
instagramlinkedin

Caso Sepi

El juez Pedraz asume la investigación del caso SEPI en la Audiencia Nacional

El juez ya investiga la trama de hidrocarburos en la que está investigado el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Cecilio Fernández Guerrero, a la salida de la Audiencia Nacional

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Cecilio Fernández Guerrero, a la salida de la Audiencia Nacional / Diego Radamés / Europa Press

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha asumido por reparto la causa en la que se investiga a la exmilitante socialista Leire Díez; al empresario vasco Antxon Alonso, -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán-, y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero por una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública.

El asunto le ha correspondido por reparto, han informado fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Antonio Piña, la asumiera inicialmente por estar de guardia en el momento de sus detenciones. Pedraz ya investiga otro asunto de calado cuya investigación ha trascendido los últimos meses, el de fraude de hidrocarburos en el que está siendo investigado el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents