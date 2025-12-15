El juez Pedraz asume la investigación del caso SEPI en la Audiencia Nacional

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha asumido por reparto la causa en la que se investiga a la exmilitante socialista Leire Díez; al empresario vasco Antxon Alonso, -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán-, y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero por una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública.

El asunto le ha correspondido por reparto, han informado fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Antonio Piña, la asumiera inicialmente por estar de guardia en el momento de sus detenciones. Pedraz ya investiga otro asunto de calado cuya investigación ha trascendido los últimos meses, el de fraude de hidrocarburos en el que está siendo investigado el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.