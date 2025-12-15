Bustinduy (Sumar) exige al PSOE que "se depuren todas las responsabilidades" de los casos de acoso sexual y corrupción

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y miembro de Sumar, Pablo Bustinduy, ha exigido al PSOE que "se depuren todas las responsabilidades, con luz y taquígrafos" respecto a los varios casos de corrupción acoso sexual que afectan a las filas del partido, salpicando al Gobierno y empresas públicas.

"Permítanme reafirmar la posición que ha expresado Sumar, que exige explicaciones y que se depuren todas las responsabilidades, que haya luz y taquígrafos", ha afirmado Bustinduy este lunes, respondiendo a las preguntas de la prensa tras una comparecencia dedicada a detallar la sanción por valor de más de 64 millones de euros impuesta a Airbnb por alojar más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos en su plataforma.

Bustinduy, que es uno de los cinco ministros de Sumar, además de Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Mónica García y Sira Rego, ha refrendado las palabras de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que exigió el pasado viernes a Pedro Sánchez comparecer, así como acometer "un cambio profundo en el equipo de Gobierno" al considerar que "así no se puede seguir".

"Se acabaron las reflexiones, se acabaron los cambios y las reformas cosméticas. Hay un punto y aparte y toca actuar", lanzó Díaz en declaraciones a 'La Sexta' en las que también reclamó una auditoría "inmediata" de todas las empresas de las SEPI tras la detención del que fuera presidente de este holding público Vicente Fernández, nombrado por María Jesús Montero en 2018.

Las medidas impulsadas por Sumar

El titular de Consumo ha recordado que el propósito de Sumar es "salir de esta situación", intentando "reafirmar cuál es el sentido y el propósito de la existencia de este Gobierno". Para el ministro, esto consiste en "subir el salario mínimo interprofesional (SMI), haber ampliado los permisos por nacimiento y cuidados, inyectar 500 millones de euros extraordinarios en el sistema de la dependencia o la aprobación de la normativa para que los niños tengan acceso a cinco comidas saludables en los centros educativos", enumerando medidas impulsadas por los ministerios liderados por Sumar.

"Hemos de actuar de manera decidida, sin más excusas y más dilaciones para proteger a la gente trabajadora de este país", ha sentenciado Bustinduy, recordando que desde Consumo se ha reclamado la prórroga automática de los más de 600.000 contratos de alquiler que vencen en 2026, bajo cuyo amparo viven 1,6 millones de personas, así como "la moratoria antidesahucios o acabar con el fraude de los alquileres de temporada". "Creo que esa es la única manera de hacer sostenible esta legislatura hasta el año 2027", ha apostillado.