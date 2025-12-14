Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sánchez asegura que el PSOE actúa con "contundencia" contra la corrupción y el acoso

El presidente afirma que a los españoles "les renta" que haya un Gobierno progresista en el Palacio de La Moncloa

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. / Jero Morales / EFE

EP

Cáceres

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este domingo que "gobernar es un honor" y que el PSOE actúa con "contundencia y transparencia" contra la corrupción y el acoso sexual, en respuesta a los escándalos que afectan a las filas socialistas.

En un acto público durante la campaña para las elecciones extremeñas, Sánchez afirmó que a los españoles "les renta" que haya un Gobierno progresista en el Palacio de La Moncloa, y añadió que "gobernar es dar la cara, afrontar los problemas y dar soluciones". 

