Elecciones en Extremadura
Sánchez asegura que el PSOE actúa con "contundencia" contra la corrupción y el acoso
El presidente afirma que a los españoles "les renta" que haya un Gobierno progresista en el Palacio de La Moncloa
EP
Cáceres
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este domingo que "gobernar es un honor" y que el PSOE actúa con "contundencia y transparencia" contra la corrupción y el acoso sexual, en respuesta a los escándalos que afectan a las filas socialistas.
En un acto público durante la campaña para las elecciones extremeñas, Sánchez afirmó que a los españoles "les renta" que haya un Gobierno progresista en el Palacio de La Moncloa, y añadió que "gobernar es dar la cara, afrontar los problemas y dar soluciones".
