CORRUPCIÓN
El juez acuerda la libertad de los detenidos en el caso Plus Ultra por blanqueo de fondos de Venezuela
Anticorrupción acusa a los directivos de la compañía del presunto uso indebido del rescate de 53 millones, que habrían servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos" del negocio del oro en el país sudamericano
El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, en funciones de guardia, ha decretado la libertad de los detenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el caso Plus Ultra: el presidente, cofundador y actual dueño de la compañía, Julio Martínez, su número dos, el consejero delegado-director general, Roberto Roselli, el empresario Julio Martínez Martínez, y un abogado.
Las Diligencias Previas continúan secretas y las tramita el Juzgado de Instrucción número 15, cuya titular reabrió una causa tras asumir una querella de la Fiscalía Anticorrupción.
Según adelantó esta redacción, el ministerio público acusa a los directivos de la compañía aérea Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate de 53 millones que fueron concedidos por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, que habrían servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela", según consta en una querella, a la que ha tenido acceso esta redacción.
En concreto, se trataría de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)", especifica un auto de la Audiencia Nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Calma en Córdoba a la espera de la tormenta: estos son los nuevos avisos de la Aemet para los próximos días
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
- Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»
- El alcalde de Belalcázar, también señalado por acoso sexual: 'No es una trabajadora del Ayuntamiento
- La Primitiva deja un premio de casi 700.000 euros en Córdoba
- Así lucirá el entoldado de la Feria de Mayo en Córdoba: 6.000 metros cuadrados de toldos contra el calor