CASO SEPI
El juez deja libre a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al 'socio' de Cerdán al no pedir la fiscal su ingreso en prisión
La Fiscalía sí ha reclamado la retirada de sus pasaportes, la prohibición de salir de territorio español y que comparezcan ante un juzgado cada 15 días
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, ha dejado en libertad a la exmilitante del PSOE Leire Díez; al empresario vasco Antxon Alonso, -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán-, y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, después de que la fiscal Elisa Lamelas Oliván no reclamara su ingreso en prisión.
No obstante, la representante del ministerio Fiscal sí ha pedido la retirada de sus pasaportes, la prohibición de salir de territorio español y comparecencias de los tres investigados cada 15 días ante el juzgado. De los tres investigados, el único que ha prestado declaración ante el juez Piña ha sido el expresidente de la Sepi, que ha negado que los fondos que cobró de la empresa Servinabar fueran comisiones de contratos amañados.
La operación de la UCO trata de determinar si el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero formaba parte de una organización criminal que se valía de contratos públicos. En su comparecencia en el Senado, celebrada el 22 de julio de 2025, el senador del PP Francisco Martín Bernabé Pérez cuestionó su fortuna en pisos y en chalés, que valoró en unos 10 millones de euros -incluyendo viviendas de lujo en Madrid, Sevilla y Marbella-, pese a que entre 2017 y 2024 declaró unos ingresos que no superaban en total el millón de euros.
Entre los registros realizados durante la operación policial destaca el del bar La Bola de La Cartuja. El administrador de la empresa que rige el establecimiento hostelero y desde hace unos años es Vicente Fernández. Se trata de un negocio con una amplia terraza que se dedica a los desayunos y a las comidas, entre las que tiene menú del día o distintos platos.
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Calma en Córdoba a la espera de la tormenta: estos son los nuevos avisos de la Aemet para los próximos días
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
- Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»
- El alcalde de Belalcázar, también señalado por acoso sexual: 'No es una trabajadora del Ayuntamiento
- La Primitiva deja un premio de casi 700.000 euros en Córdoba
- Así lucirá el entoldado de la Feria de Mayo en Córdoba: 6.000 metros cuadrados de toldos contra el calor