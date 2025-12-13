Elecciones en Extremadura
Feijóo pide acabar con la "degradación" de Sánchez en las urnas, empezando por Extremadura
El presidente del PP pide darle a Extremadura "un gobierno decente, darle a España una normalidad política y no avalar un Gobierno inundado de corrupción, de chanchullos y de escándalos"
Alejandro Cancho
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a "echar" a Pedro Sánchez en las urnas para acabar con la "degradación total" que su Gobierno ha traído al país y a las instituciones, empezando por hacerlo el 21 de diciembre en Extremadura.
Un llamamiento que ha hecho durante un mitin para apoyar a la candidata a la Presidencia extremeña, María Guardiola, subrayando que las elecciones del día 21 son mucho más que una lucha entre partidos porque de lo que se trata es de darle a Extremadura "un gobierno decente, darle a España una normalidad política y no avalar un Gobierno inundado de corrupción, de chanchullos y de escándalos".
Feijóo ha arropado a Guardiola al asegurar que no ha venido a pedir nada para él ni para su partido sino para "una mujer que no tiene más compromiso que defender a su gente".
